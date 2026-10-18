Jetzt spricht Cindy Crawford über Verlust ihres Sohnes Presley (†27)

Supermodel Cindy Crawford hat sich zum Tod ihres Sohnes Presley geäussert. Sie tat dies mit emotionalen Worten in einem Instagram-Post.

Janine Enderli Redaktorin News

«Wir sind unendlich traurig über den Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders. Wir sind so dankbar, dass wir Presley 27 Jahre lang in unserem Leben hatten. Er ist eine liebevolle, wundervolle Seele, die geliebt hat und geliebt wird – jetzt und für immer.» Mit diesen emotionalen Worten hat sich Supermodel Cindy Crawford (60) von ihrem Sohn Presley verabschiedet. Der 27-Jährige starb Ende September in einer Entzugsklinik in Los Angeles.

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«Wir sind so stolz darauf, wie er sich der Welt gezeigt hat – mit Freundlichkeit und Offenheit. Wir sind dankbar für die überwältigende Liebe und Unterstützung von so vielen Menschen, die unsere Familie kennen und lieben, und sogar von Fremden, die unseren Schmerz nachempfinden können», heisst es in dem Post.

Unterzeichnet ist der Beitrag von Mutter Cindy, Vater Rande und Schwester Kaia.