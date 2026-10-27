Die deutsche TV-Moderatorin Franziska Knabenreich trauert um ihren Verlobten. Roy John Scannell ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben.

Darum gehts Roy John Scannell starb am 17. Oktober 2026 mit 41

Knabenreich fand ihn tot, laut ihr war es ein natürlicher Tod

Sie war bis 2024 bei Vox und arbeitet als Hundeexpertin

Fynn Müller People-Redaktor

Franziska Knabenreich (46) verabschiedet sich auf Instagram von ihrem Partner. Roy John Scannell starb am 17. Oktober 2026 völlig unerwartet. Er wurde 41 Jahre alt.

Zu einem Schwarz-Weiss-Foto von ihm wendet sich die frühere Vox-Moderatorin direkt an ihren Partner. «Roy, du warst mein Lieblingsmensch, mein Fels, mein bester Freund. Du wirst für immer einen festen Platz in meinem Herzen haben. Ich werde deine Liebe, dein Lachen und all die besonderen Momente, die wir miteinander teilen durften, für immer in mir tragen», schreibt sie.

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Verlobte fand ihn tot im Bett

Gegenüber der «Bild»-Zeitung schildert Knabenreich: «Ich ging ins Schlafzimmer und fand meinen Verlobten tot im Bett. Er war steif und kalt, die Todesstarre war bereits eingetreten.» Er sei eines natürlichen Todes gestorben, erzählt die Moderatorin.

Unter dem Beitrag häufen sich die Beileidsbekundungen. Auch Claudia Anders (54), die Frau von Ex-Modern-Talking-Star Thomas Anders (63), meldet sich zu Wort. «Unser herzliches Beileid. Wir waren wirklich geschockt. Dir ganz viel Kraft, liebe Franzi, von Thomas und mir!», schreibt sie. Eine andere Nutzerin kommentiert: «Sehr, sehr traurig. Ich schicke dir unbekannterweise eine dicke Umarmung und ganz viel Kraft für deinen schweren Verlust.»

Bis 2024 bei Vox zu sehen

Knabenreich machte ihre Leidenschaft für Hunde zum Beruf. 2015 eröffnete sie in Eltville am Rhein ihren ersten Hundesalon «Feingemacht». Bis 2024 war sie bei Vox als Moderatorin und Coach in der Tiersendung «hundkatzemaus» zu sehen. Von 2017 bis 2024 coachte sie zudem im Format «3 Engel für Tiere», wo sie Familien bei der Suche nach dem passenden Hund unterstützte.