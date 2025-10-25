Die Ehe von «Goodbye Deutschland»-Auswanderin Silvia Sergeant steht vor dem Aus. Ihr Mann Michael kämpfte mit Depressionen und Suchtproblemen, während Silvia verzweifelt versuchte, die Beziehung zu retten.

1/2 Einst war es zwischen Silvia und Michael von «Goodbye, Deutschland» die grosse Liebe. Foto: RTL

Darum gehts Beziehungskrise bei «Goodbye Deutschland»: Silvia und Michael trennen sich

Michaels Depression und Suchtprobleme belasteten die Ehe stark

Die Ehe von «Goodbye, Deutschland»-Paar Silvia Dergeant (55) und Michael (37) ist vorbei. Das wird in der aktuellen Staffel der Dokusoap bekannt gegeben.

Silvia wanderte nach Jamaika aus, lerne dort den 18 Jahre jüngeren Michael kennen. Die beiden verliebten sich und heirateten schliesslich. Das ist nun schon 15 Jahre her. Inzwischen ist viel passiert und die Beziehung hat die Hürden nicht überlebt.

Depressionen und Drogenmissbrauch

Lange lebte das Paar gemeinsam in Deutschland, Michael lernte die Sprache. 2023 zog es die beiden zurück nach Jamaika. In der Folge von «Goodbye, Deutschland» musste Silvia für die Beerdigung ihres Bruders nach Deutschland reisen – alleine. Michael konnte sie während dieser schweren Zeit nicht erreichen. Als sie nach Hause kommt, ist die Begrüssung kalt, Michael sagt lediglich, er habe sich in einem Loch befunden.

In einem solchen Loch befindet er sich aufgrund psychischer Probleme regelmässig. Als Kind musste er nach eigener Aussage mit ansehen, wie die Mutter das Familienhaus in Brand steckte – mit dem Vater und Michaels Geschwistern darin. Er und ein paar Geschwister überlebten, kamen anschliessend ins Heim, wo er oft verprügelt worden sei.

Im Erwachsenenalter fing er dann irgendwann an, zu Alkohol und Marihuana zu greifen, um seine seelischen Schmerzen zu betäuben. Darunter litt nicht nur Michaels Job-Alltag, sondern vor allem auch die Beziehung. Er und Silvia lebte sich immer mehr auseinander, sie zog aus dem gemeinsamen Schlafzimmer aus, das Geld wurde knapp. In einigen Szenen von «Goodbye, Deutschland» war Michael «bekifft und besoffen», wie er selbst gesteht.

Er ging zurück nach Deutschland, sie blieb in Jamaika

Ihre Drohung, Michael zu verlassen, wenn er sich nicht ändere, machte Silvia letztlich wahr. «Mein Leben ist einfach ein Desaster», sagte sie.

Drei Monate später zeigte die Sendung, dass Silvia Michael verlassen hatte. Sie konnte seine emotionale Kälte nicht mehr ertragen und gestand ein, dass nur die ersten Jahre ihrer Beziehung wirklich glücklich gewesen seien. Silvia zog in ein kleines Zimmer, das ihr Chef ihr angeboten hatte, und begann ein neues Leben.

Friedlich verlief die Trennung allerdings nicht wirklich. Michael verkaufte alle wertvollen Gegenstände, die das Paar besass und setzte sich nach Deutschland ab, wo er eine Wohnung und einen Job fand. Silvia blieb hingegen in Jamaika und sagt: «Jetzt fängt mein neues Leben an.»