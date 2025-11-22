Darum gehts
- Italienische Musiklegende Ornella Vanoni im Alter von 91 Jahren verstorben
- Begann als Schauspielerin, wurde zur eindrucksvollsten Stimme Italiens
- Karriere erstreckte sich über mehr als sieben Jahrzehnte
Die italienische Musiklegende Ornella Vanoni (†91) starb in ihrem Haus in Mailand an einem Herz-Kreislauf-Stillstand, berichten italienische Medien.
Zu Vanonis bekanntesten Werken zählen «Senza fine» (1961) und «Domani è un altro giorno» (1971). Ihren grössten kommerziellen Erfolg feierte sie 1970 mit «L'appuntamento», das 2004 durch den Einsatz im Soundtrack von Steven Soderberghs Film «Ocean's Twelve» ein internationales Comeback erlebte. Erst im Frühling dieses Jahres wurde ihr von der Universität Mailand die Ehrendoktorwürde in «Musik, Kultur, Medien und Performance» verliehen.
Verkaufte über 55 Millionen Tonträger
Die 1934 in Mailand geborene Vanoni war Tochter eines Pharmaunternehmers. Nach dem Besuch einer von Nonnen geführten Schule in Italien setzte sie ihre Ausbildung später in der Schweiz, Grossbritannien und Frankreich fort, wo sie die entsprechenden Landessprachen erlernte. Ihre künstlerische Laufbahn begann sie als Schauspielerin am renommierten Piccolo Teatro in Mailand unter der Regie von Giorgio Strehler (1921–1997), bevor sie sich der Musik zuwandte.
Ihre Karriere startete zu Beginn der 1960er-Jahren durch Auftritte in Fernsehshows. Vanoni arbeitete mit bedeutenden italienischen Künstlern wie Gino Paoli (91), Paolo Conte (88), Lucio Dalla (1943–2012) und Fabrizio De André (1940–1999) zusammen und galt neben der Sängerin Milva (1939–2021) als eine der eindrucksvollsten Stimmen Italiens. Vanoni hat über 55 Millionen Tonträger verkauft.
Die Nachricht von Vanonis Ableben hat in Italien grosse Bestürzung ausgelöst. Fans und Kollegen würdigen ihr Lebenswerk und ihre Bedeutung für die italienische Musikkultur. Mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihrer ausdrucksstarken Stimme hat Ornella Vanoni die italienische Musikszene über Jahrzehnte hinweg geprägt und wird als eine der grössten Künstlerinnen des Landes in Erinnerung bleiben.
