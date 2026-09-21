Kate Beckinsale alarmiert Fans mit kryptischen Posts auf Instagram. Darin verabschiedet sie sich, löscht anschliessend alle ihre Beiträge und verlinkt auf einen BBC-Artikel zum Selbstmord einer Moderatorin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kate Beckinsale (53) schockiert Fans mit schwarzem Instagram-Post und «Bye»-Nachricht

Post gelöscht, Link zu Artikel über Caroline Flacks Suizid wegen Cybermobbing

Beckinsale leidet unter MCAS, Hasskommentaren und Trauer nach Verlust ihrer Mutter 2025

Silja Anders Redaktorin People

Kate Beckinsale (53) sorgt mit ihrer aktuellen Instagram-Aktivität für grosse Sorge bei ihren Fans. Die Schauspielerin, die seit Jahren immer wieder über Cybermobbing spricht, hat einen Instagram-Post abgesetzt, der lediglich aus einem einzigen schwarzen Bild bestand. Dazu schrieb sie «Bye» und setzte den Satz hinzu: «Glückwunsch, ihr habt gewonnen. Ich gebe auf.»

Inzwischen hat Beckinsale alle ihre Instagram-Beiträge, inklusive «Abschiedspost», gelöscht und in ihrem Profil einen Link eingefügt. Dieser führt die Nutzer auf einen Artikel der BBC aus dem Jahr 2020, der den Suizid von Moderatorin Caroline Flack (1979–2020) behandelt.

Suizid nach Cybermobbing

Flack beging im Februar 2020 Selbstmord, nachdem sie jahrelang online tyrannisiert und gemobbt wurde. Der Titel des Artikels lautet: «Zum Tod von Caroline Flack – Werden Menschen in den Medien und online nun freundlich sein?» Es ist ein Thema, mit dem sich auch Kate Beckinsale seit jeher auseinandersetzt. Sie sprach vermehrt darüber, dass Kommentare zu ihrem Gewicht, Spekulationen zu ihrem Aussehen und allgemeine verletzende Bemerkungen zu ihrer Person inzwischen Alltag für die «Pearl Harbor»-Darstellerin seien.

Verschärft wurde die Situation 2025 durch einen schweren Schicksalsschlag: Beckinsale verlor ihre geliebte Mutter. Der Verlust hinterliess nicht nur seelische, sondern auch körperliche Spuren. Sie erklärte damals: «Gewichtsverlust ist eines der ersten körperlichen Anzeichen von Trauer.»

Zusätzlich kämpft die Schauspielerin seit Jahren mit dem Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS), einer seltenen Erkrankung, bei der der Körper überreagiert und verschiedene Beschwerden auftreten können. Doch auch das hielt Internet-Trolle nicht davon ab, weiter gegen sie zu hetzen. Den Satz «Glückwunsch, ihr habt gewonnen» richtet sie damit wohl an jene Personen, die die Schauspielerin über Jahre drangsaliert haben und sie dazu trieben, dass sie sich nun nicht mehr mit den Hasskommentaren auf Social Media belasten möchte.