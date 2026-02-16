Seit Jahren färbt Schauspielerin Kate Beckinsale das Fell ihrer Katze rosa. Nun erklärt sie auf Instagram, dass sie dies nicht einfach aus Vergnügen mache, sondern etwas ganz anderes dahinter stecke.

Willow wurde bereits 2024 gefärbt, da Clive 2023 starb

Wer in den vergangenen Jahren einst auf dem Instagram-Profil Kate Beckinsale (52) war, weiss, dass die Schauspielerin Katzen-Fan ist und ihre Vierbeiner gerne auch mal in Kostüme steckt und ihnen gar das Fell färbt. Wie sie in ihrem neusten Instagram-Post nun erklärt, wirke sich das positiv auf die mentale Gesundheit aus. Und damit ist nicht ihre, sondern diejenige der Katze Willow gemeint.

«Wir haben das mit dem Tierarzt besprochen und es eigentlich aus Verzweiflung gemacht, weil sie nach Clives Tod [Beckinsales andere Katze, Anm. d. Red.] so deprimiert war, dass sie fünf Monate lang nicht aus ihrem Karton herauskam», so die Schauspielerin. Kaum hätten sie sie jedoch gefärbt, «war sie eine ganz andere Katze».

Aus demselben Grund hatte sie gemäss «Metro» Willow bereits 2024 eingefärbt, da die Katze damals schon mit Depressionen im Zusammenhang mit dem 2023 verstorbenen Büsi Clive zu kämpfen gehabt hätte. Auch da sei der Unterschied im Verhalten der Katze offensichtlich gewesen. Willow dürfte ihre rosa Fellfarbe jedoch kaum bemerken, da Katzen Rottöne fast nicht wahrnehmen können.

Klare Botschaft an ihre Kritiker

Für Beckinsale funktioniere dies so, doch dass es nicht überall gut ankommt, scheint ihr bewusst zu sein. An ihre Kritiker hat sie folgende Botschaft: «All ihr seltsamen, meist weiblichen Moralapostel könnt mir gestohlen bleiben. Trotzdem: Schönen Valentinstag».

Die Kritik geht aber offenbar doch nicht ganz so spurlos an ihr vorbei, denn so hat sie in ihrem Instagram-Beitrag auch noch ein Screenshot von den Eigenschaften des speziell für Tiere hergestellten Färbemittels Opawz. Demnach seien alle Farben nicht-toxisch, frei von Ammoniak, Parabenen und Peroxiden. Reguläre Haarfärbemittel für Menschen dürfen keinesfalls für Tiere eingesetzt werden.