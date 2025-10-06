DE
FR
Abonnieren
Sie lässt es sich im Beachclub gut gehen
0:38
Davina in St. Tropez:Sie lässt es sich im Beachclub gut gehen

In Luxushotel am Uetliberg eingecheckt
Was machen Davina und Shania Geiss in Zürich?

Am Sonntag machten Davina und Shania Geiss noch Party in einem Beachclub in St. Tropez. Anschliessend ging es für die Promi-Sprösslinge nach Zürich. Sie übernachteten im Five Hotel am Fusse des Uetlibergs.
Publiziert: 10:59 Uhr
|
Aktualisiert: 11:00 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Davina und Shania Geiss weilen derzeit in Zürich.
Foto: imago/Gartner

Darum gehts

  • Davina und Shania Geiss sind in Zürich im Luxushotel Five eingecheckt
  • Grund für Zürich-Besuch unklar, möglicherweise neues TV-Projekt oder Shooting
  • Geissens hatten zuvor Probleme mit 38-jährigem Schweizer, der Familie bedrohte
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Davina (22) und Shania (21) Geiss sind in der Schweiz! Die Töchter von Reality-Stars Carmen (60) und Robert Geiss (61) haben am späten Sonntagabend im Zürcher Luxushotel Five eingecheckt, wie ein Bild in ihrer Instagram-Story zeigt. Ob ihre Eltern dabei sind, ist nicht klar.

Champagner auf Eis, kunstvoll angerichtete Pralinen, Macarons, bunte Croissants, Früchte, Blumen: Davina und Shania werden vom Hotel mit einem luxuriösen Willkommensgeschenk begrüsst.

Mehr zu den Geissens
Schwestern-Duell bei «Schlag den Star» spaltet Gemüter
Robert lästert, Til raucht
Schwestern-Duell bei «Schlag den Star» spaltet Gemüter
Carmen Geiss macht «Frust-Einkauf» bei Schweizer Luxusmarke
Mit Video
«Bisschen viel gekauft»
Carmen Geiss macht «Frust-Einkauf» bei Schweizer Luxusmarke
Carmen Geiss zeigt die Narbe nach ihrer Hirn-OP
Mit Video
TV-Star gibt Update
Carmen Geiss zeigt Narbe nach ihrer Hirn-OP
Die Geissens ernten bei Besuch in Thüringen einen Shitstorm
Mit Video
Fans nervt Detail
Die Geissens sorgen bei Besuch in Thüringen für Kritik

Grund für Zürich-Trip noch unklar

Was steckt hinter ihrem Zürich-Besuch? Geht es um ein neues TV-Projekt? Ein Shooting? Oder einfach um etwas Luxus-Treatment in der Limmatstadt? Blick hat beim Management der Geissens nachgefragt. Eine Antwort steht noch aus.

Eines ist klar: Des Wetters wegen sind die beiden nicht in die Schweiz geflogen. Den Sonntag verbrachten Davina und Shania Geiss noch in Südfrankreich. Bei angenehmen 22 Grad liessen sie es sich im renommierten Beachclub Loulou gut gehen, feierten gemeinsam mit ihren Eltern das Sommer-Closing des Clubs. Von der Sonne in Südfrankreich ging es in den Zürcher Regen.

«Ich lasse meine Kinder nicht mehr alleine in die Schweiz»

Zuletzt hatten die Schwestern auch unangenehme Berührungspunkte mit unserem Land. Ein 38-jähriger Schweizer hatte Davina Geiss auf Instagram übel beschimpft und der ganzen Familie mit dem Tod gedroht. Die Familie sagte vor dem Bezirksgericht Kulm AG aus. Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss schalteten sich per Videocall aus Monaco in den Aargauer Gerichtssaal dazu.

Das Urteil machte die Familie hässig. Von einer stationären Massnahme sah man ab, da die Drohungen nicht schwer genug gewesen seien, um die Anordnung einer Stationierung zu rechtfertigen. Robert Geiss skandierte: «Ich lasse meine Kinder nicht mehr alleine in die Schweiz reisen!»

Gegenüber Blick erklärte Robert Geiss diese Aussage. «Das ist nicht gegen die Schweizer gemeint. Wir lieben die Schweiz und haben so viele treue Fans dort. Aber wenn kranke Menschen, die uns bedrohen, frei herumlaufen, muss man sich schon fragen, ob wir uns da sicher fühlen.»

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen