Mit 95 Jahren blickt William Shatner auf eine schwere Zeit zurück: Der «Star Trek»-Star und seine Tochter Melanie erkrankten fast zeitgleich an Krebs im vierten Stadium. Beide gelten inzwischen als geheilt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft William Shatner (95) und Tochter Melanie (61) besiegten beide Krebs

Shatner hatte 2023 ein Melanom, Melanie Brustkrebs seit Juli 2022

2024 als geheilt erklärt, starten gemeinsam Podcast «No Time but Now»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

William Shatner (95), der unvergessene Darsteller von Captain Kirk im «Star Trek»-Universum, und seine jüngste Tochter Melanie Shatner Gretsch (61) waren fast zeitgleich an Krebs erkrankt. Das enthüllten Vater und Tochter im «People»-Magazin. Beide gelten heute als geheilt.

Wie der Kampf begann

Bei Melanie fing alles im Juli 2022 an. Nachts ertastete sie zufällig einen kleinen Knoten unter der Brust und hielt ihn zunächst für einen Insektenstich. Am nächsten Tag liess sie sich untersuchen. Die Diagnose lautete Brustkrebs, der bereits auf Lymphknoten im Brustkorb gestreut hatte.

«Ich war am Boden zerstört», erinnert sich William Shatner an den Moment zurück, als seine Tochter, die Mutter zweier Kinder ist, ihm von der Erkrankung erzählte. Ihre Behandlungskosten hat ihr prominenter Vater im Anschluss übernommen.

Zwei Diagnosen in einer Familie

Über anderthalb Jahre zog sich Melanies Behandlung hin. Gerade als das Ende in Sicht kam, machte ein Knoten an der Wange ihres Vaters Sorgen.

Im Juni 2023 stand die Diagnose fest. Der Captain-Kirk-Darsteller hatte ein bösartiges Melanom im vierten Stadium, das bereits auf Lunge und Gehirn übergegriffen hatte. Nach der Operation im Gesicht folgte eine zweijährige Immuntherapie. Trotzdem hat ihr Vater nicht aufgehört zu arbeiten, berichtet Melanie. Sie und ihr Mann hätten ihm oft das Abendessen vorbeigebracht und dafür gesorgt, dass er nicht allein blieb.

Mitten in der Chemotherapie erlebte Melanie vor drei Jahren einen Tiefpunkt. Nachts rief sie ihren Vater an, aufgelöst und überzeugt, sie sei am Sterben. Eine Viertelstunde später stand Shatner in ihrer Einfahrt. Er habe ihr eine kraftspendende, väterliche Umarmung gegeben und ihr versichert, dass alles nur eine Episode in ihrem Leben bleiben werde, an die sie sich später bloss erinnern werde.

Neues Bewusstsein für das Leben

Ende 2024 erhielten beide die erlösende Nachricht. Sie wurden für krebsfrei erklärt. «Es war das dritte Mal in meinem Leben, dass ich ihn weinen hörte», sagte Melanie über den Moment, als sie Shatner mitteilte, wieder gesund zu sein.

Über ihre Erfahrungen wollen Vater und Tochter nun gemeinsam in einem Podcast berichten. Die wöchentliche Sendung mit dem Titel «No Time but Now» (auf Deutsch: «Keine Zeit wie das Jetzt») soll Gesundheitsexperten und andere Überlebende zu Wort kommen lassen. «Ich bin jetzt so gesund wie schon seit Jahren nicht mehr. Das Gehirn ist wie ein Muskel. Es lebt von Aktivität», sagte William Shatner über sein geplantes Podcast-Projekt.

Auch seinen Blick für das Wunder des Lebens habe die Erkrankung geschärft. «Ich denke an das Wunder eines Kolibris, daran, wie mein Hund einen Ball apportiert, und an meine Kinder», so der «Star Trek»-Star. «Ich bin mir der Magie all dessen bewusst.»