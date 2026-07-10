Jenny Frankhauser spricht über Kampf gegen Babypfunde

Jenny Frankhauser spricht offen über ihren Körper nach zwei Schwangerschaften. 18 Kilo hat sie bereits abgenommen, zehn weitere fehlen ihr noch bis zu ihrem persönlichen Wohlfühlgewicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jenny Frankhauser zeigt ehrlich ihren Körper nach zwei Schwangerschaften.

Sie hat 18 Kilo abgenommen, zehn weitere sollen folgen.

Ihr Instagram-Beitrag erhielt 31'000 Likes und viel Zuspruch.

Jenny Frankhauser (33) lässt im wahrsten Sinne die Hüllen fallen. In einem seitlich vor dem Badezimmerspiegel aufgenommenen Clip präsentiert die Influencerin und Halbschwester von Daniela Katzenberger (39) ihren Bauch nach zwei Schwangerschaften. Als sie ihn anstupst und er sichtbar wackelt, kommentiert sie lachend: «Zum Glück bin ich keine Mutter, die sich gehen lässt.» Der Satz ist bewusst ironisch gemeint. Frankhauser inszeniert keinen makellosen Körper, sondern zeigt offen die Spuren ihrer beiden Schwangerschaften.

«Ja, ich bin nicht die Mama, die nach der Geburt ihrer Kinder sofort wieder in Form war. Nicht nach drei Monaten, nicht nach einem Jahr, nicht mal nach zwei Jahren. Ich habe ganze zweieinhalb Jahre gebraucht, um überhaupt wieder die Kraft und den Kopf für Sport zu haben», so Frankhauser. In dieser Zeit habe sie sich immer wieder dasselbe gefragt: «Warum schaffen es alle anderen Mamis, ihre Babypfunde loszuwerden, nur ich nicht?»

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Sie habe erst verstehen müssen, dass man auf Social Media «oft nur das Endergebnis, aber fast nie die zweifelnden Tage, die Tränen, die Rückschläge oder den Weg dorthin» sehe. Als Mama mache man sich oft einen solch grossen Druck, möglichst rasch wieder wie vor der Geburt auszusehen. Dabei habe jede Mutter ihre eigene Geschichte. «Jeder Körper heilt anders, und jede findet in ihrem eigenen Tempo wieder zu sich selbst – manche schneller, manche langsamer».

18 Kilo geschafft, zehn sollen folgen

Selbst hat Frankhauser mittlerweile 18 Kilogramm abgenommen, ist damit noch zehn Kilo von ihrem persönlichen Wohlfühlgewicht entfernt. «Und wisst ihr was? Ich werde es schaffen. Ohne Druck, ohne Vergleiche, ganz in meinem Tempo.» Der Beitrag sammelte bislang knapp 32'000 Likes. Auch in den Kommentaren erhält Frankhauser viel Zuspruch.

«Wow, was für ein tolles Reel. Ich liebe es und habe es mir dreimal angeschaut, weil ich es teilweise so witzig finde», schreibt eine Followerin. Eine andere betont: «Dein Körper hat Unglaubliches geleistet und zwei Wunder ausgetragen. Du darfst dir alle Zeit der Welt nehmen, bis du dich wieder wohlfühlst.» Auch Frankhausers langsames Tempo wird gelobt: «Man sieht schon sehr, wie viel du abgenommen hast. Sei stolz auf dich.»

Zwei Söhne mit Partner Steffen König

Jenny Frankhauser ist zweifache Mutter. Mit ihrem Partner Steffen König hat sie die Söhne Damian, der im September 2022 geboren wurde, und Milan, der im März 2024 zur Welt kam. Der Weg zurück zu ihrem Wohlfühlgewicht sei kein Selbstläufer, betont sie. Disziplin, gesunde Ernährung und Bewegung gehörten dazu, ebenso Rückschläge.

Einem breiten Publikum wurde Frankhauser 2018 bekannt, als sie die Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gewann und zur Dschungelkönigin gekürt wurde. Damit trat die Halbschwester von Daniela Katzenberger aus deren Schatten. Heute teilt sie als Influencerin regelmässig ihren Familienalltag.