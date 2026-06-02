Georg Uecker lebt seit den 1990er-Jahren mit HIV und erhielt im selben Jahr auch eine Krebsdiagnose. Der einstige «Lindenstrasse»-Star liess sich davon jedoch nie unterkriegen und liefert sechs Jahre nach dem Serienaus ein Gesundheitsupdate.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Georg Uecker erhält Verdienstorden

Erster schwuler Kuss 1990 brachte Hassnachrichten und Drohungen

HIV-Diagnose 1993: Überlebte Chemo, lebt seitdem mit der Krankheit

Saskia Schär Redaktorin People

Über 30 Jahre lang stand Georg Uecker (63) als «Lindenstrasse»-Liebling Dr. Carsten Flöter vor der Kamera. Nach dem Aus der Kultserie 2020 wurde es ruhig um Uecker. Bis jetzt. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass er mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet wird. Gewürdigt wird sein jahrzehntelanges Engagement für die queere Community sowie seine Rolle im ersten gleichgeschlechtlichen Kuss im deutschen Vorabendprogramm, der 1990 zwischen ihm und Schauspieler Martin Armknecht (64) in der «Lindenstrasse» zu sehen war.

Eine solche Auszeichnung wäre zur Zeit der ersten Ausstrahlung nicht denkbar gewesen, hatte die nur zwei Sekunden dauernde Szene damals doch für mächtig Wirbel gesorgt und Uecker unzählige Hassnachrichten und Drohungen eingebracht.

Doch nicht nur mit unflätigen Beleidigungen und Anfeindungen auf offener Strasse musste er sich auseinandersetzen, sondern auch mit gesundheitlichen Problemen. 1993 wurde bei ihm HIV sowie Morbus Hodgkin, ein bösartiger Tumor im Lymphsystem, diagnostiziert. «Ich dachte, jetzt sterbe ich. Ich hatte die härteste Chemo-Variante, die es gab. Die Ärzte wollten den Krebs in den Griff kriegen, bevor Aids ausbrechen könnte. In meinem Körper herrschte Atomkrieg», erklärte er bereits 2018 gegenüber dem «Stern». Den Krebs hatte er nach fünf Jahren besiegt. Nun gibt er «Bild» ein Gesundheitsupdate und stellt klar, dass es ihm «sehr gut» gehe: «Ich bin ein zähes Luder!»

Unfreiwillige Outings

Uecker ist nicht der einzige Prominente, der offen über sein Leben mit HIV spricht. Schauspieler Charlie Sheen (60) machte seine Diagnose Ende 2015 öffentlich. Dies jedoch nicht ganz freiwillig, sondern um Erpressungen ein Ende zu setzen. Tom Neuwirth (37), besser bekannt als Conchita Wurst, erklärte 2018 HIV-positiv zu sein, nachdem ein Ex-Partner gedroht hatte, diese Information öffentlich zu machen.

Die HIV-Diagnose von Ex-«No Angels»-Star Nadja Benaissa (44) kam infolge eines Gerichtsprozesses 2010 zutage. Ihr wurde damals vorgeworfen, ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, trotz des Wissens über ihre bereits 1999 festgestellte HIV-Infektion. Sie wurde in der Folge wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren auf Bewährung sowie 300 Sozialstunden verurteilt. Ihr unfreiwilliges Outing nutzt sie seither, um über HIV und das Leben damit aufzuklären. Dank antiretroviraler Therapie und eines Kaiserschnitts brachte Benaissa 1999 eine HIV-negative Tochter zur Welt.