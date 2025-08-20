Jahrzehntelang prägte sie die «Lindenstrasse». Bis heute gibt es ihr Kraft, andere zu unterhalten. Damit kann sie sich auch von Rückschlägen ablenken.

Darum gehts Marie-Luise Marjan spielte 35 Jahre lang in der «Lindenstrasse» mit

Marjan erfuhr erst mit 67 Jahren von ihrem jüngeren Halbbruder

Das muss ihr erst einmal jemand nachmachen: Fast 35 Jahre stand Marie-Luise Marjan (84) für ein und dieselbe Serie vor der Kamera. Bis 2020 spielte sie in der «Lindenstrasse» die «Mutter Beimer». Über all die Jahre entwickelte sich diese vom klassischen Rollenbild einer Hausfrau zur emanzipierten, rüstigen Rentnerin. Auszusteigen sei für sie nie ein Thema gewesen. «Ich habe die Rolle angenommen und gesagt: Ich gehe den Weg, bis er zu Ende ist.» Denn ihren Beruf habe sie immer als Berufung empfunden.

Diese Berufung spürte sie schon früh während ihrer Ausbildung zur Arzthelferin. Doch auf Wunsch ihres Adoptivvaters setzte Marie-Luise Marjan nicht sofort auf die «brotlose Kunst». Erst später machte sie ein Schauspielstudium und landete so vor der Kamera – und immer wieder auch auf der Theaterbühne.

Bei Pflegeeltern aufgewachsen

Eigentlich heisst sie Marlies Wienkötter, doch ihren Künstlernamen hat die in Essen geborene Deutsche längst in den Pass aufnehmen lassen. Ihr gebürtiger Nachname erinnert sie an ihre Mutter. Diese musste sie bereits kurz nach der Geburt in ein Waisenhaus abgeben. Sie wuchs ab dem Alter von einem Jahr bei Pflegeeltern auf, die sie später adoptierten. Brisant: Erst im Alter von 67 Jahren erfuhr Marjan durch eine TV-Dokumentation von ihrem fünf Jahre jüngeren Halbbruder. «Ich war glücklich, ihn und eine Familie geschenkt zu bekommen.»

Ein herber Rückschlag: Innert kürzester Zeit verlor Marie-Luise Marjan 2021 nicht nur ihren Halbbruder, sondern auch ihren Partner Bodo Bressler (†76). «Wir waren 39 Jahre zusammen. Wenn man sich so in- und auswendig kennt, wird der Mensch immer da sein. Nicht ständig, aber in bestimmten Situationen. Aber der Verstand sagt: ‹Es muss weitergehen.›»

Bei der Trauerbewältigung half es ihr, sich auf die Lesungen zu fokussieren, die sie bis heute mit viel Leidenschaft macht. Wenn Marjan von ihrer eigenen Biographie – oder noch lieber aus Krimis – berichtet, kann sie von ihrer Schauspielerfahrung profitieren.

Neues Lebensgefühl dank Rollator

Gesundheitlich machen ihr gegenwärtig die Folgen eines Oberschenkelhalsbruchs zu schaffen. Doch Marie-Luise Marjan lässt sich wie so oft im Leben nicht unterkriegen, nutzt mittlerweile einen Rollator. Sie sagt: «Er gibt mir ein ganz neues Lebensgefühl.»

