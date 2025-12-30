Neuer Pass, neues Zuhause: George Clooney hat gemeinsam mit seiner Familie die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Aus Liebe zu Frankreich und zum Schutz seiner Kinder.

Darum gehts George Clooney erhielt am 27. Dezember die französische Staatsbürgerschaft

Hauptgrund: Schutz der Kinder vor Paparazzi und ein privates Familienleben

Seit 2021 besitzen die Clooneys ein Weingut im Département Var

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Hollywoods Gentleman George Clooney (64) hat einen neuen Pass – einen französischen. Zusammen mit seiner Frau Amal (47) und den Zwillingen Alexander und Ella (8) erhielt der Oscarpreisträger die französische Staatsbürgerschaft. Das geht aus einem Eintrag vom 27. Dezember im «Journal Officiel», dem französischen Amtsblatt, hervor, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

In einem Interview Anfang Monat mit dem Sender RTL sprach Clooney über seine Liebe zu Frankreich – und über den Hauptgrund für den Schritt: «Hier werden keine Fotos von euren Kindern gemacht. Es gibt keine Paparazzi, die vor der Schule herumlungern. Das ist uns sehr wichtig.»

Glücklich auf dem Weingut

Seit 2021 besitzt das Paar ein ehemaliges Weingut in Brignoles im sonnigen Département Var an der Côte d'Azur. Dort geniessen die Clooneys ihr Familienleben fernab des Rampenlichts. Auch wenn sie nur einen Teil des Jahres dort verbringen, sei es ihr Lieblingsort, sagt der Schauspieler: «Hier sind wir am glücklichsten.»

Er ergänzt: «Ich wollte einen Ort, an dem unsere Kinder die Chance haben, ein normales Leben zu führen. Das war eigentlich der Hauptgrund.»

Wie sehr er Frankreich liebt, betont Clooney immer wieder – und nimmt sich dabei selbst auf die Schippe: «Ich liebe die französische Kultur, eure Sprache, auch wenn ich sie nach 400 Tagen Unterricht noch immer genauso schlecht beherrsche.»

Ebenfalls frankophoner Brad Pitt

Auch Clooneys langjähriger Freund und Hollywoodstar Brad Pitt (61) hat enge Verbindungen zu Frankreich. Der Schauspieler besitzt seit Jahren das Weingut Château Miraval in der Provence, das er einst gemeinsam mit Angelina Jolie (50) erwarb.

Trotz der Trennung hält Pitt an dem Anwesen fest. Das Weingut ist nicht nur Rückzugsort, sondern auch ein wirtschaftlicher Erfolg: Die dort produzierten Roséweine geniessen international hohes Ansehen und gelten als Aushängeschild der Region.

Trend?

Mit dem französischen Pass tritt Clooney in die Fussstapfen anderer US-Prominenter, die in Europa Wurzeln schlagen wollen. Frankreich darf sich über einen weiteren Cineasten freuen: Regisseur Jim Jarmusch (72) kündigte kürzlich an, ebenfalls Franzose werden zu wollen. «Ich brauche einen Ort, an dem ich den Vereinigten Staaten entfliehen kann», sagte er dem Radiosender France Inter.