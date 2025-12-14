Von einer Netflix-Show bis zum Baumschmücken – ob traditionell oder unkonventionell: die Königshäuser zelebrieren die Adventszeit mit viel Familiensinn.

So bereiten sich die Royals auf die Festtage vor

Dänische Königsfamilie schmückt riesigen Weihnachtsbaum auf Schloss Amalienborg

Prinzessin Kate lädt 1600 Gäste zu traditionellem Weihnachtskonzert in London

Sarina Bosshard, GlücksPost

Es ist der Duft von frisch gebackenen Guetsli und ein besinnliches Gefühl, das sich langsam in den Haushalten ausbreitet. Das kann nur eines bedeuten: Weihnachten naht. Voller Vorfreude und mitten in den Vorbereitungen sind auch die ersten Royals.

Inspiration könnten sie sich dafür aus den eigenen Kreisen holen. Denn in der Spezialausgabe von Herzogin Meghans (44) Netflix-Show «With Love, Meghan» dreht sich alles um das frohe Fest. Sie schmückt einen Weihnachtsbaum, bastelt Adventskalender für ihre Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), und kocht lauter weihnachtliche Rezepte. Dass die US-Amerikanerin ein grosser Weihnachtsfan ist, ist kein Geheimnis. Durch ihre Kinder hat sich das noch verstärkt. Mit Prinz Harry (41) sorge sie dafür, dass sie etwas Schönes als Familie unternehmen. «Als Mutter geniesst man anfangs einfach, dass die Kinder mit dabei sind. Aber jetzt, wo sie älter sind, freue ich mich jedes Jahr, die Feiertage durch ihre Augen zu erleben», erzählte sie kürzlich in einem Interview.

Unterhaltsames Chaos

Auf seine eigene Kreativität verlassen musste sich Prinz Christian (20). Mit seinen drei Geschwistern sowie Königin Mary (53) und König Frederik X. (57) hat er schon vor Veröffentlichung von Herzogin Meghans Show einen riesigen Weihnachtsbaum auf Schloss Amalienborg geschmückt. Sie waren gar auf eine Leiter angewiesen. Die sechsköpfige Familie hat ihre eigenen bunten Kugeln mit den jeweiligen Namen drauf. Etwas chaotisch ging das Ganze mit Tanzeinlagen und kaputten Kugeln zu und her. Zuvor hat das dänische Königspaar bereits seinen schönen Adventskranz gezeigt. Weihnachten feiern sie dann gemeinsam mit Altkönigin Margrethe II. (85).

Dass es in Monaco während der Adventszeit so schön leuchtet, ist auch der Fürstenfamilie zu verdanken. Denn es sind Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) mit ihren Zwillingen, die gleich mehrere Weihnachtsbeleuchtungen eingeschaltet haben – unter anderem im Herzen von Monte-Carlo. Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 11) wurde die Ehre zuteil, den grossen Knopf zu drücken, um ein Lichterspektakel in Monaco auszulösen. Zum krönenden Abschluss für die Kinder wurde die Familie noch vom Weihnachtsmann empfangen.

Besinnliche Klänge

In London lud Prinzessin Kate (43) zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert, das an den Feiertagen auch im Fernsehen gezeigt wird. 1600 Gäste versammelten sich in der Westminster Abbey in London und lauschten den seligen Klängen. Das Motto dieses Jahr war «Die Kraft der Liebe und des Miteinanders».

«Weihnachten spricht in seinem Kern von Liebe, die in den einfachsten, menschlichsten Formen Gestalt annimmt», erklärte die Britin im Vorfeld. Auf ihre Liebsten konnte sie auch bei ihrem Herzensprojekt zählen. Prinz William (43) hielt während des Gottesdienstes eine Lesung. Und ihre drei Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) unterstützten sie mit ihrer Präsenz. Wahrlich ein Familienfest!