Thomas Markle, der Vater von Meghan, musste sich einer lebensrettenden Operation unterziehen. Ärzte amputierten sein Bein, nachdem sein Fuss schwarz geworden war. Das bestätigte Markles Sohn Thomas Jr.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, musste sich einer lebensrettenden Operation unterziehen, bei der sein linkes Bein unterhalb des Knies amputiert wurde. Wie die «Daily Mail» berichtet, wurde der 81-Jährige am Dienstag in ein Spital auf den Philippinen eingeliefert, nachdem sich sein Fuss schwarz verfärbt hatte.

Sein Sohn Thomas Jr. (59) erklärte gegenüber der Presse: «Es gab keine andere Möglichkeit. Mir wurde gesagt, dass das Bein entfernt werden musste und es eine Frage von Leben und Tod war.» Er fügte hinzu, dass sein Vater zunächst in ein nahegelegenes Spital gebracht wurde, wo Ärzte nach verschiedenen Untersuchungen feststellten, dass sein Leben in unmittelbarer Gefahr sei.

Zeigt Herzogin Meghan zu wenig Mitgefühl?

Daraufhin wurde Thomas Markle Sr. mit Blaulicht in ein grösseres Spital im Stadtzentrum verlegt, wo er sich einer Notoperation unterziehen musste. Thomas Jr. bat um weltweite Anteilnahme für seinen Vater und äusserte den Wunsch, dass Herzogin Meghan ihrem Vater etwas Mitgefühl zeigen möge.

Auch Tochter Samantha (61) meldete sich zu Wort und betonte die Stärke ihres Vaters, der in der Vergangenheit bereits zwei Herzinfarkte, einen Schlaganfall und ein Erdbeben überstanden habe. Sie hoffe, dass er stark genug sei, um auch diese Krise zu überwinden.