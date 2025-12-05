DE
FR
Abonnieren
Thomas Markle findet in TV-Interview harte Worte
0:32
«Es ist grausam»:Thomas Markle findet in TV-Interview harte Worte

«Es gab keine andere Möglichkeit»
Herzogin Meghans Vater (81) musste sich Bein amputieren lassen

Thomas Markle, der Vater von Meghan, musste sich einer lebensrettenden Operation unterziehen. Ärzte amputierten sein Bein, nachdem sein Fuss schwarz geworden war. Das bestätigte Markles Sohn Thomas Jr.
Publiziert: 08:47 Uhr
|
Aktualisiert: 08:53 Uhr
Kommentieren
1/5
Thomas Markle musste sich ein Bein amputieren lassen.
Foto: DUKAS
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, musste sich einer lebensrettenden Operation unterziehen, bei der sein linkes Bein unterhalb des Knies amputiert wurde. Wie die «Daily Mail» berichtet, wurde der 81-Jährige am Dienstag in ein Spital auf den Philippinen eingeliefert, nachdem sich sein Fuss schwarz verfärbt hatte. 

Mehr zum Drama um Herzogin Meghan und ihre Familie
Herzogin Meghan siegt vor Gericht gegen ihre Schwester
Angebliche Verleumdung
Herzogin Meghan siegt vor Gericht gegen ihre Schwester
«Möchte meine Enkel kennenlernen, bevor ich sterbe»
Mit Video
Thomas Markles rührende Bitte
«Möchte meine Enkel kennenlernen, bevor ich sterbe»
So übel schiesst ihre Familie gegen sie
Miese Sticheleien
So übel schiesst ihre Familie gegen Herzogin Meghan
Jetzt will Samantha Markle an Meghans Geld
Anwälte wehren sich
Jetzt will Samantha Markle an Herzogin Meghans Geld

Sein Sohn Thomas Jr. (59) erklärte gegenüber der Presse: «Es gab keine andere Möglichkeit. Mir wurde gesagt, dass das Bein entfernt werden musste und es eine Frage von Leben und Tod war.» Er fügte hinzu, dass sein Vater zunächst in ein nahegelegenes Spital gebracht wurde, wo Ärzte nach verschiedenen Untersuchungen feststellten, dass sein Leben in unmittelbarer Gefahr sei. 

Zeigt Herzogin Meghan zu wenig Mitgefühl?

Daraufhin wurde Thomas Markle Sr. mit Blaulicht in ein grösseres Spital im Stadtzentrum verlegt, wo er sich einer Notoperation unterziehen musste. Thomas Jr. bat um weltweite Anteilnahme für seinen Vater und äusserte den Wunsch, dass Herzogin Meghan ihrem Vater etwas Mitgefühl zeigen möge. 

Auch Tochter Samantha (61) meldete sich zu Wort und betonte die Stärke ihres Vaters, der in der Vergangenheit bereits zwei Herzinfarkte, einen Schlaganfall und ein Erdbeben überstanden habe. Sie hoffe, dass er stark genug sei, um auch diese Krise zu überwinden. 

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen