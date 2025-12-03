Thomas Markle nach Not-OP auf Intensivstation

Thomas Markle, Vater von Herzogin Meghan, befindet sich nach einer Not-OP auf der Intensivstation in den Philippinen. Der 81-Jährige wurde am Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert und muss sich nun einem zweiten Eingriff unterziehen, um ein Blutgerinnsel zu entfernen.

Komplizierte Familienbeziehung: Meghan hat keinen Kontakt zu ihrem Vater

Drama um Herzogin Meghans (44) Vater: In lebensbedrohlichem Zustand wurde Thomas Markle (81) kürzlich in ein Spital auf den Philippinen eingeliefert, wo er sich zunächst einer Notoperation unterziehen musste und seither auf der Intensivstation liegt, wie sein Sohn Thomas Markle Jr. laut «DailyMail» mitteilte.

Nach einer dreistündigen Operation liegt vor Thomas Markle nun möglicherweise ein weiterer Eingriff zur Entfernung eines Blutgerinnsels. Thomas Jr. erklärte gegenüber der «DailyMail»: «Ich brachte meinen Vater in ein nahe gelegenes Spital, wo verschiedene Untersuchungen durchgeführt wurden. Die Ärzte sagten, sein Leben sei in unmittelbarer Gefahr.»

Herzogin Meghan und Thomas Markle haben keinen Kontakt

Samantha Markle, Thomas' 61-jährige Tochter, äusserte die Vermutung, dass die Belastungen der letzten Jahre die Gesundheit ihres Vaters beeinträchtigt haben könnten. Sie sagte: «Er ist ein starker Mann, aber er hat so viel durchgemacht. Ich bete, dass er stark genug ist, um das zu überstehen.»

Die gesundheitlichen Probleme von Thomas Markle reichen Jahre zurück. Kurz vor der Hochzeit seiner Tochter Meghan mit Prinz Harry (41) im Jahr 2018 erlitt er zwei Herzinfarkte, die ihn daran hinderten, nach London zu reisen. Infolgedessen führte König Charles Meghan teilweise zum Altar in der St. George's Chapel in Windsor.

Im Jahr 2022 erlitt Thomas Markle einen schweren Schlaganfall, der ihn vorübergehend seiner Sprachfähigkeit beraubte. Trotz Therapie blieb er in den letzten Jahren zunehmend gebrechlich. Er hat seinen Schwiegersohn und seine Enkelkinder Archie und Lilibet nie kennengelernt.

Thomas Markle Jr., der seit dem Schlaganfall die Hauptpflegeperson seines Vaters ist, äusserte den Wunsch: «Ich hoffe nur, dass Meghan meinem Vater etwas Mitgefühl zeigt. Er kämpft buchstäblich um sein Leben.»