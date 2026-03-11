Während der «Unheilig»-Sänger fleissig Konzerte gibt, merkt niemand, wie es in seinem Innersten aussieht: Jetzt verrät Der Graf, dass er gerade die bisher schwerste Zeit seines Lebens durchmacht. Er verlor seine Mutter und seinen Vater innerhalb von nur drei Monaten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unheilig-Sänger Der Graf (56) verlor seine Eltern in drei Monaten

Seine Mutter starb Anfang 2026, kurz vor seiner Südafrika-Reise

Song «Mein Löwe» von November 2025 widmete er seiner Mutter War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Unheilig»-Sänger Der Graf (56) hat innerhalb von nur drei Monaten sowohl seinen Vater als auch seine Mutter verloren. Gegenüber der «Bild»-Zeitung äussert er sich nun erstmals dazu. Sein Vater starb bereits Ende 2025, seine Mutter folgte ihm dann nur wenige Wochen später. «Während unserer letzten Tour im Dezember ist mein Papa verstorben. Als dann Anfang des Jahres die Nachricht kam, dass meine Mama nicht mehr lange leben wird, hat mir das den Boden unter den Füssen weggerissen», erzählt Der Graf.

Trotz des Verlusts gab der Sänger weiterhin Konzerte und Auftritte, liess sich nichts anmerken. Den Tod seines Vaters habe er so zu verarbeiten versucht. Denn er bekam keine Gelegenheit, sich von ihm zu verabschieden: «Das ging so schnell, damit hatte keiner gerechnet», erinnert er sich. «Das hat dazu geführt, dass wahrscheinlich meine Mutter auch nicht mehr mit dem Leben klarkam.»

«Sie hat immer wie ein Löwe für mich gekämpft»

Bereits im November 2025 hatte Der Graf seiner Mutter ein musikalisches Denkmal gesetzt. Der Song «Mein Löwe» ist ihr gewidmet. «Der Titel bezieht sich auf ihr Sternzeichen Löwe und darauf, dass sie für mich immer wie ein Löwe gekämpft hat. Fürsorglich, stark und unerschütterlich», erklärt er gegenüber «Bild». Den Text habe er «unter Tränen geschrieben» und seine Gefühle bewusst ungefiltert gelassen: «Es war mir wichtig, mir den Text wirklich von der Seele zu schreiben.»

Die Nachricht über den bevorstehenden Tod seiner Mutter erreichte Den Grafen kurz vor den Dreharbeiten zur VOX-Sendung «Sing meinen Song», die im Februar in Südafrika aufgezeichnet wurde. Zunächst sagte er seine Teilnahme ab. Seine grösste Angst war, dass seine Mutter verstirbt, während er in Südafrika ist. Erst nach Unterstützung durch seine Familie und dem Entgegenkommen des Produktionsteams entschloss er sich doch zur Teilnahme. «Heute weiss ich: Ohne die Musik und diese Sendung hätte ich den Verlust meiner Eltern nicht so schnell verkraftet.»

Die Musik gab ihm Kraft

In der Woche vor seinem Abflug besuchte er seine Mutter noch einmal, um sich zu verabschieden. «Ich bin zu ihr gegangen, um mich bei ihr für alles zu bedanken und ihr Lebewohl zu sagen – im Gefühl, dass es vielleicht das letzte Mal ist.» Ihre Reaktion: «Du sagst aber jetzt nichts ab, oder?» Am Tag vor seinem Abflug starb sie. Es sei befreiend, zu wissen, «dass sie jetzt bei meinem Papa auf einer Wolke sitzt und es ihr gut geht.»

Der «Unheilig»-Sänger sagt: «Wenn die Eltern gehen, bist du kein Sohn mehr, sondern ein Mann.» Die Eltern seien für ihn immer ein Vorbild für seine eigene Beziehung. «Sie sind ein Leben lang zusammen gewesen. Ich fand es herzergreifend, dass sie sich bis zum Schluss jeden Tag gesagt haben, dass sie sich lieben, und sich Küsschen gegeben haben», erzählt der trauernde Sohn. «Wie schön ist das, wenn man wie sie das Glück hatte, die wahre Liebe zu finden. Das ist ein Trost, den ich mir selbst gebe.»