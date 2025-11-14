Unheilig-Sänger stürzt von der Bühne

Fast zehn Jahre haben Fans auf diesen Moment gewartet - doch das erste Unheilig-Konzert wird zum Drama. Der Sänger stürzt kopfüber von der Bühne, verliert dabei Zähne und muss ins Krankenhaus. Trotzdem spielte er tapfer weiter.

Comeback-Konzert in Leipzig nach fast einem Jahrzehnt Pause

«Unheilig» hatte zu Jahresbeginn angekündigt, nach fast einem Jahrzehnt Pause wieder ins Studio zurückzukehren. Das neue Album «Liebe Glaube Monster» soll Mitte März 2026 erscheinen und markiert das erste grössere Projekt der Band seit dem offiziellen Abschied. Im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig feierte Frontmann «Der Graf» am Donnerstagabend den Tour-Auftakt.

Die Stimmung in Leipzig war euphorisch. Nach fast einem Jahrzehnt Pause stand der Graf endlich wieder auf der Bühne. Die Fans jubelten, als er ihnen zurief: «Ich habe Euch vermisst.» Doch dann wurde das ersehnte Comeback plötzlich von einem Schockmoment überschattet. Und das nur kurz nach Beginn des Konzerts.

Sturz nach knapp einer halben Stunde

Der Sänger hatte erst eine knappe halbe Stunde gespielt, als das Unglück seinen Lauf nahm. Wie unter anderem «Bild» berichtet, stolperte der Graf gegen 20:40 Uhr über einen Lautsprecher. Daraufhin kam er ins Schwanken, verlor das Gleichgewicht und stürzte – und das kopfüber nach vorne in eine Absperrung.

Minutenlang herrschte Schockstarre im Saal. Das Publikum hielt die Luft an, die Musik verstummte. Dann eilten Rettungskräfte herbei und zogen den Musiker hinter den Vorhang. Rund fünf Minuten herrschte völlige Stille im Saal. Niemand wusste genau, wie schwer die Verletzungen waren.

«Ein paar kleine Stückchen Zähne verloren»

Schliesslich kehrte der Graf, dessen richtiger Name geheim ist, zurück auf die Bühne. «Alter Schwede, ey», soll er beim Wiederauftauchen gesagt haben, wie unter anderem «Fokus» berichtet. Er habe bestätigt, dass er beim Sturz «ein paar kleine Stückchen Zähne» verloren habe. «Vielleicht sehe ich morgen aus wie Pipi Langstrumpf», scherzte er laut. Dann habe er sich beim Publikum entschuldigt und versprochen: «Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das.» Trotz des Unfalls spielte er die Show tapfer weiter.

Beim weiteren Verlauf des Abends war ihm der Sturz gesanglich kaum anzumerken – das Publikum feierte das Comeback glücklich weiter. Trotz des schmerzhaften Zwischenfalls war der Abend dann doch noch ein voller Erfolg. Nach Angaben seines Managements musste der Sänger nach Konzertende dennoch in eine Leipziger Klinik. So hatte sich der Graf sein Comeback wohl nicht vorgestellt.