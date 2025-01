1/4 Drag Queen The Vivienne ist tot. Foto: DUKAS

Auf einen Blick Drag Queen The Vivienne überraschend im Alter von 32 Jahren gestorben

The Vivienne war erfolgreicher Musicaldarsteller und wichtige Stimme der LGBTQ+-Community

Gewann 2019 die britische Ausgabe von «RuPaul's Drag Race» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Die Drag-Szene trauert um einen aufstrebenden Stern. Die Drag Queen The Vivienne, die 2019 die britische Ausgabe von «RuPaul's Drag Race» gewann, ist am Wochenende im Alter von 32 Jahren überraschend gestorben. Dies teilte der Manager von The Vivienne auf Instagram mit.

James Lee Williams, wie The Vivienne mit bürgerlichem Namen heisst, startete in den vergangenen Jahren nicht nur als Drag Queen durch, sondern feierte auch Erfolge als Musicaldarsteller am Londoner West End in Bühnenstücken wie «Wicked» oder «Chitty Chitty Bang Bang».

«Es sind Worte, die ich niemals schreiben wollte»

«Mit grosser Traurigkeit teilen wir euch mit, dass unser geliebter James Lee Williams, The Vivienne, dieses Wochenende verstorben ist», schreibt Williams' Manager Simon Jones. Im Moment wolle man keine weiteren Details zum Tod von The Vivienne bekannt geben und Jones bittet die Fans um Verständnis. Die Familie müsse den schweren Verlust nun erst einmal verarbeiten.

«Es sind Worte, die ich niemals schreiben wollte», erklärt Jones auf Instagram. «Viv war ein enger Freund, ein Klient und jemand, den ich sehr geliebt habe.» Williams' habe jeden Raum, den er betrat, zum Leuchten gebracht. «Ruhe in Frieden, mein wunderbarer Freund. Du hast uns viel zu früh verlassen», beendet der Manager seinen Post.

Williams war ein aktives Mitglied der LGBTQ+-Community

Auch in Williams' Heimatstadt Liverpool trauert man um den verstorbenen Musicaldarsteller. John Hyland von der LGBTQ+-Organisation Sahir sagt laut der BBC: «Es sagt viel über Vivs Charakter aus, dass ihr letzter Social-Media-Beitrag unsere Spendenkampagne unterstützte.»

The Vivienne hatte massgeblich dazu beigetragen, britisches Drag in den Mainstream zu bringen. Ihr Einfluss reichte weit über die Grenzen der Drag-Szene hinaus. Sie trat in Musicals und TV-Produktionen auf und wurde zu einer wichtigen Stimme für die LGBTQ+-Community.