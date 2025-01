1/5 Die exzentrische Jocelyne Wildenstein, bekannt als «Katzenlady», verstarb kurz vor Jahresende im Alter von 84 Jahren. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Jocelyne Wildenstein, bekannt als «Katzenlady», ist mit 84 Jahren verstorben

Ihr Verlobter Lloyd Klein fand sie leblos im Bett

Wildenstein hinterlässt zwei Kinder aus ihrer Ehe mit Alec N. Wildenstein

Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Welt der Prominenz eine weitere bekannte Persönlichkeit verloren: Jocelyne Wildenstein, besser bekannt als «Katzenlady», ist im Alter von 84 Jahren am Silvesterabend verstorben. Ein schwarzes Bild, das wenige Stunden vor Neujahr auf ihrem Instagram-Account hochgeladen wurde, unter dem «Ich bin im Paradies» steht, verkündet die traurige Nachricht.

Ihr Verlobter, der Mode-Designer Lloyd Klein (56), teilte auf Instagram ebenfalls schwarzen Post mit den Worten «bald wieder zusammen jocelynewildenstein», begleitet von einem gebrochenen Herzen-Emoji. Die Bilder sind inzwischen nicht mehr verfügbar.

Jedoch bestätigte eine Quelle am 1. Januar gegenüber AFP das Ableben von Wildenstein: «Ihr Begleiter Lloyd Klein ist traurig, den Tod von Jocelyn Wildenstein in Paris bekannt geben zu müssen.» Laut dem Bericht ist sie an einer Lungenembolie verstorben.

Fans trauern um Wildenstein

Wildenstein wurde in Lausanne geboren. Das Leben der gebürtigen Schweizerin war geprägt von Exzentrik und Kontroversen, und sie erlangte Berühmtheit durch ihr auffälliges, katzenartiges Aussehen, das ihr Spitznamen wie «Katzenlady» oder «Löwen-Königin» einbrachte. Trotz offensichtlicher Veränderungen ihres Gesichts – die die Öffentlichkeit gleichermassen faszinierten wie schockierten – bestritt sie stets, sich übermässigen Schönheitsoperationen unterzogen zu haben. Einzig eine teure Operation zur Veränderung ihrer Augen gab sie zu.

In den sozialen Medien häuften sich die Beileidsbekundungen. In den nun gelöschten Instagram-Posts fanden sich zahlreiche Kommentare wie «Du wirst für immer in meinem Herzen sein» und «Ruhe in Frieden mit deiner schönen Seele».

Wildenstein trat in die New Yorker High Society ein, als sie 1978 den französischen Geschäftsmann Alec N. Wildenstein (1940–2008) heiratete. Aus dieser 1999 geschiedenen Ehe hinterlässt sie zwei Kinder: Diane und Alec Jr.