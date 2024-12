1/43 Am 3. November starb Quincy Jones (1933-2024) im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Zehn Tage später wird bekannt, dass der Musiker einem Medienbericht zufolge einem Krebsleiden erlag. Foto: Drew Gurian/Invision/AP

Das scheidende Jahr 2024 begann und endete mit tragischen Verlusten von Prominenten: Am 4. Januar verunglückten der deutsche Schauspieler Christian Oliver (†51) und seine Töchter Madita (†12) und Annik (†10) in der Karibik. Der «Alarm für Cobra 11»-Star charterte nach den Ferien mit seinen Kindern auf der Insel Bequia ein Leichtflugzeug, um von Saint Vincent weiter in die USA zu fliegen, wo die Mutter der Kinder lebt. Kurz nach dem Start krachte die Maschine auf die Wasseroberfläche und zerschellte. Alle vier Insassen, Oliver, seine Töchter und der Pilot, waren auf der Stelle tot.

One Direction trauern um Liam Payne

Am 16. Oktober stürzte One-Direction-Star Liam Payne (†31) vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires. Der Sänger habe weder Suizid begangen noch seien Dritte involviert gewesen, das ergaben vorläufige Untersuchungen, die Ermittlungen zum Tod des Popstars sind bislang nicht abgeschlossen. Im November wurden drei Männer festgenommen, die Payne während seines Aufenthalts in Argentinien mit Drogen versorgt haben sollen. Am 20. November wurde Liam Payne im Beisein seiner Familie und den verbleibenden Bandmitgliedern von One Direction Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (32) beigesetzt.

Wir trauern auch um Shannen Doherty (†51), Alain Delon (†88) und weitere grosse Stars, die 2024 von uns gegangen sind. In der Bildergalerie gedenken wir ihnen.