Schweizer Kult-Sänger Nöggi (†78) ist tot

Auf einen Blick Schweizer Kultsänger Nöggi ist verstorben – Freunde bestätigen die Nachricht

Nöggi war bekannt für seine unverwechselbare Stimme und Liebe zu Zürich

Über 30 Jahre stand er mit den Lucky Boys auf der Bühne

Fynn Müller People-Redaktor

Die Schweizer Musikszene trauert: Der Zürcher Kultsänger Nöggi (1946-2024), bürgerlich Bruno Stöckli, ist in der Nacht auf Sonntag gestorben. Die traurige Nachricht bestätigen seine Freunde Charley und Sigi von den Lucky Boys, mit denen er über 30 Jahre auf der Bühne stand.

Nöggi war bekannt für seine unverwechselbare Stimme, seine Liebe zu Zürich und seine authentischen Songs über die Stadt an der Limmat. Er sang seine Lieder in Zürichdeutsch. Hits wie «Züri brännt» oder «I bin en Italiano» brachte ihm Kultstatus. Zweiteres lief 1981 auch in der damaligen Schweizer Hitparade, schaffte es dort bis auf Platz 10. Fans des Grasshopper Club Zürich dürften Nöggi auch für seinen Song «Nume GC» kennen.

«I bin en Italiano» wurde an Schulen oder Unterhaltungsevents in den 1980ern und frühen 90er nunzählige Mal aufgeführt. Bei den italienischen Gastarbeitern fand das Lied weniger Anklang, da sie sich durch die Nachahmung ihrer Sprachdefizite verspottet fühlten.

«Nöggi war ein Original»

Seine Kollegen Charley und Sigi beschreiben ihn als Weggefährten, der immer da war – in guten wie in schwierigen Zeiten. «Nöggi war ein Original», schreiben sie in ihrer bewegenden Abschiedsbotschaft. «Mit seinem Humor, seiner Herzlichkeit und seinem einzigartigen Charme hat er die Menschen verzaubert. Sein Lachen, seine Geschichten und seine unerschütterliche Liebe zur Musik bleiben unauslöschlich in unseren Herzen. Dass er nun nicht mehr bei uns ist, hinterlässt eine unfassbare Leere. Ein Zürcher Original, der für Zürich und in Zürich gelebt hat wie kein Zweiter.»

Seine Karriere umfasst zahlreiche Auftritte, von Bühnenprogrammen im Zürcher Bernhard-Theater bis hin zu lokalen Events wie Hochzeiten und Vereinsanlässen. Die Schweizer Cabaret-Revue «Plausch in Zueri», bei der «Nöggi» auftrat, erlebte 1983 im Bernhard Theater seine Uraufführung.

«Nöggi» veröffentlichte mehrere Alben. Auf seinem Best-Of-Album «Mini 20 meischtverlangte Lieder» sind auch Songs mit Titeln wie «Cowboy-Traum», «Chilbi-Zyt» und «Hörndli und g'Hackets» oder «Chrut und Rüebli» vereint.