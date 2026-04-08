Der ungarische TV-Star Annabella Lovas (†32) ist tot. Die Frau wurde in einer Schlucht auf Gran Canaria in einem Naturpool entdeckt. Über ein Jahr galt sie als vermisst. Die Umstände ihres Todes sind ungeklärt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Annabella Lovas (†32) wurde tot auf Gran Canaria gefunden

Die ungarische TV-Persönlichkeit lag kopfüber und halbnackt in einem Naturpool

Identität konnte erst über einen Backenzahn festgestellt werden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Über ein Jahr musste die Familie von Annabella Lovas (†32) bangen, ein Jahr hoffte man, dass die Frau unversehrt wieder auftauchen würde. Nun gibt es traurige Gewissheit: Der ungarische TV-Star ist tot.

Anfang 2025 wurde Annabella Lovas als vermisst gemeldet, doch bis vor kurzem fehlte jede Spur von der einstigen «Bachelor»-Kandidatin. Durch Zufall fanden Wanderer den Leichnam von Lovas im März vergangenen Jahres in einer Schlucht auf Gran Canaria, wo die 32-Jährige zuletzt lebte. Da wusste man allerdings noch nicht, um wen es sich bei der Toten handelt. Bereits im November 2024 wurde sie erstmals als vermisst gemeldet, doch die Polizei fand sie laut «Mirror» unversehrt in einem Apartment auf der Ferienanlage von Playa del Inglés.

Mysteriöse Todesumstände

Die Umstände von Annabella Lovas' Tod sind so tragisch wie rätselhaft. Die Ungarin lag kopfüber in einem Naturpool, von der Taille abwärts war sie komplett nackt. Zum Zeitpunkt ihres Fundes musste sie bereits einige Monate tot sein, denn verschiedenen Medienberichten zufolge war der Verwesungszustand bereits stark vorangeschritten.

Die Polizei versuchte mit Hochdruck, herauszufinden, um wen es sich beim Leichnam handelte. Fingerabdrücke konnten keine mehr genommen werden. Ein Tattoo machte Hoffnung, man befragte verschiedene Studios auf Gran Canaria, doch ohne Erfolg. Sogar Interpol wurde eingeschaltet. Letztlich konnte ein Backenzahn einen Hinweis darauf geben, wer die Unbekannte ist.

Derzeit geht man davon aus, dass Lovas von einer Sturzflut überrascht und mitgerissen wurde. Es ist nicht auszuschliessen, dass sie woanders starb. Mit Drohnen und Helikoptern wurde nach Hinweisen und Gegenständen gesucht, die Aufschluss auf Lovas' Ableben geben könnten, doch bisher ohne Erfolg. Der britische «Mirror» berichtet, dass die Polizei es für möglich hält, dass Lovas in der Zeit vor ihrem Tod finanzielle Probleme hatte und auf der Strasse lebte und Sturmfluten sie in die Schlucht befördert haben könnten.

Krebserkrankung und psychische Probleme

Annabella Lovas wurde durch die ungarische Version von «Bachelor» bekannt und arbeitete nach ihrer Teilnahme als Moderatorin und Influencerin. Als sie an Krebs erkrankte, zog sie nach Gran Canaria. Die Erkrankung soll bei ihr psychische Probleme hinterlassen haben.