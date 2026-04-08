DE
FR
Abonnieren

Halbnackt und stark verwest
Ungarischer TV-Star (†32) tot in Schlucht gefunden

Der ungarische TV-Star Annabella Lovas (†32) ist tot. Die Frau wurde in einer Schlucht auf Gran Canaria in einem Naturpool entdeckt. Über ein Jahr galt sie als vermisst. Die Umstände ihres Todes sind ungeklärt.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
Annabella Lovas ist tot auf Gran Canaria aufgefunden worden.
Foto: Instagram

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Annabella Lovas (†32) wurde tot auf Gran Canaria gefunden
  • Die ungarische TV-Persönlichkeit lag kopfüber und halbnackt in einem Naturpool
  • Identität konnte erst über einen Backenzahn festgestellt werden
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Über ein Jahr musste die Familie von Annabella Lovas (†32) bangen, ein Jahr hoffte man, dass die Frau unversehrt wieder auftauchen würde. Nun gibt es traurige Gewissheit: Der ungarische TV-Star ist tot.

Anfang 2025 wurde Annabella Lovas als vermisst gemeldet, doch bis vor kurzem fehlte jede Spur von der einstigen «Bachelor»-Kandidatin. Durch Zufall fanden Wanderer den Leichnam von Lovas im März vergangenen Jahres in einer Schlucht auf Gran Canaria, wo die 32-Jährige zuletzt lebte. Da wusste man allerdings noch nicht, um wen es sich bei der Toten handelt. Bereits im November 2024 wurde sie erstmals als vermisst gemeldet, doch die Polizei fand sie laut «Mirror» unversehrt in einem Apartment auf der Ferienanlage von Playa del Inglés.

Auch diese Influencer starben auf teils mysteriöse Weise
Influencerin (†23) und Ex-Freund (†24) sterben innerhalb weniger Tage
Nur wenige Tage auseinander
Influencerin (†23) und Ex-Freund (†24) sind tot
Wiener Luxus-Influencer stirbt mit 34
Mike Maschina aus Wien
Luxus-Influencer stirbt mit 34
Fitness-Star Stephanie Buttermore tot mit 36 Jahren
Todesursache unklar
Fitness-Star Stephanie Buttermore tot mit 36 Jahren
Kim-Kardashian-Double im Alter von 34 Jahren gestorben
Kurz nach Kosmetik-Eingriff
«Lip King» Jordan Parke mit 34 Jahren überraschend gestorben

Mysteriöse Todesumstände

Die Umstände von Annabella Lovas' Tod sind so tragisch wie rätselhaft. Die Ungarin lag kopfüber in einem Naturpool, von der Taille abwärts war sie komplett nackt. Zum Zeitpunkt ihres Fundes musste sie bereits einige Monate tot sein, denn verschiedenen Medienberichten zufolge war der Verwesungszustand bereits stark vorangeschritten. 

Die Polizei versuchte mit Hochdruck, herauszufinden, um wen es sich beim Leichnam handelte. Fingerabdrücke konnten keine mehr genommen werden. Ein Tattoo machte Hoffnung, man befragte verschiedene Studios auf Gran Canaria, doch ohne Erfolg. Sogar Interpol wurde eingeschaltet. Letztlich konnte ein Backenzahn einen Hinweis darauf geben, wer die Unbekannte ist.

Derzeit geht man davon aus, dass Lovas von einer Sturzflut überrascht und mitgerissen wurde. Es ist nicht auszuschliessen, dass sie woanders starb. Mit Drohnen und Helikoptern wurde nach Hinweisen und Gegenständen gesucht, die Aufschluss auf Lovas' Ableben geben könnten, doch bisher ohne Erfolg. Der britische «Mirror» berichtet, dass die Polizei es für möglich hält, dass Lovas in der Zeit vor ihrem Tod finanzielle Probleme hatte und auf der Strasse lebte und Sturmfluten sie in die Schlucht befördert haben könnten.

Krebserkrankung und psychische Probleme

Annabella Lovas wurde durch die ungarische Version von «Bachelor» bekannt und arbeitete nach ihrer Teilnahme als Moderatorin und Influencerin. Als sie an Krebs erkrankte, zog sie nach Gran Canaria. Die Erkrankung soll bei ihr psychische Probleme hinterlassen haben. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen