Das Verhältnis zwischen Schauspielerin Lindsay Lohan (38) und ihrem Vater Michael Lohan (64) gilt seit Jahren als schwierig. 2017 bezeichnete sie ihn auf Twitter sogar als «Irren» und erklärte, er verdiene den Vatertitel nicht. In letzter Zeit schien es jedoch eine Annäherung zwischen ihnen gegeben zu haben. Doch aktuelle Schlagzeilen könnten das Verhältnis erneut belasten: Michael Lohan wurde erneut festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seine Noch-Ehefrau Kate Major (42) misshandelt zu haben. Sie behauptet, er habe sie aus einem Stuhl gestossen und dabei verletzt.

Sie litt an «Schmerzen und Unwohlsein»

Das Harris County Sheriff's Office (HCSO) in Texas teilte unter anderem dem US-Magazin «People» mit, dass Kate Major am 21. Februar die Polizei alarmierte, nachdem sie ihren Noch-Ehemann auf einem Parkplatz gesehen hatte, während sie auf dem Weg zu einem Arzttermin war. Aus Angst, dass er ihr folgen könnte, wählte sie den Notruf. Den Beamten erklärte sie anschliessend, dass der 64-Jährige sie einige Tage zuvor in ihrem Haus gewaltsam aus einem Stuhl gestossen habe. Sie hätte deshalb «Schmerzen und Unwohlsein» empfunden, berichtete «Daily Mail». Beamte sollen blaue Flecken an Majors Körper bemerkt haben.

Polizisten hätte Michael Lohan dann in seiner Wohnung aufgesucht. Er sei «ohne Zwischenfälle» festgenommen worden. Er werde nun wegen fortgesetzter häuslicher Gewalt festgehalten. Lohan war bereits 2020 wegen eines mutmasslichen Angriffs auf Kate Major verhaftet worden.

2018 Scheidung eingereicht

Das Paar hatte sich 2010 verlobt, vier Jahre später folgte die Hochzeit. 2018 reichte die ehemalige Klatschreporterin Major die Scheidung ein und beantragte damals das alleinige Sorgerecht für ihre beiden Söhne Landon und Logan. Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg mit hitzigen Streits. So bezichtigte er sie etwa, eine Kerze nach ihm geworfen und dabei seinen Arm verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft in Florida erhob jedoch keine Anklage, da es an Beweisen mangelte.

Schon zuvor war Michael Lohan, der offen über Suchtprobleme sprach, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 1990 und 2004 musste er für jeweils knapp drei Jahre wegen Körperverletzung und illegalem Handel ins Gefängnis. Auch gegenüber seiner Ex-Frau Dina Lohan (62) soll er handgreiflich geworden sein, weshalb sie sich von ihm trennte. Die beiden waren von 1985 bis 2007 verheiratet und haben neben Lindsay drei weitere gemeinsame Kinder. 2021 wurde Lohan dann auch noch wegen illegalen Patientenhandels festgenommen und 2022 zu vier Jahren Bewährung verurteilt.