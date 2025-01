«Habe einfach nach ihm geschrien» Alessia teilt emotionale Gedanken an Vater Willi Herren (†45)

Alessia erinnert sich im Dschungelcamp an ihren verstorbenen Vater Willi Herren. In einem Gespräch mit Maurice Dziwak teilt sie emotionale Momente und Träume über ihren Papa. Die Geburt ihrer Tochter am Todestag ihres Vaters sieht sie dabei als besonderes Zeichen.

