Tägliches Verpflegungsgeld von 39 Euro und einmaliges Taschengeld von 1500 Euro

Lange konnten sich die Dschungelcamp-Teilnehmenden nur von Reis und Bohnen ernähren und mussten ihre mitgebrachten Luxusartikel abgeben. Vor so einem kargen Leben müssen sich ihre Begleitungen nicht fürchten – zumindest nicht, solange weder sie noch ihre Schützlinge Regeln brechen.

Wie «Bild» berichtet, geniesst die Entourage der Dschungelcamp-Stars während der Aufnahmen einen luxuriösen Aufenthalt auf Kosten des Senders. Der Zeitung liegt der geheime Vertrag vor, der Details zu diesem Luxusleben enthüllt.

So soll RTL gemäss dem Dokument sämtliche Reisekosten der Begleiter übernehmen, einschliesslich Business-Class-Flüge nach Australien und einem zweiwöchigen Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel «Imperial» in Surfers Paradise. Zusätzlich wird ihnen ein tägliches Verpflegungsgeld von 39 Euro zur Verfügung gestellt und ein einmaliges Taschengeld von 1500 Euro. Verständlicherweise nutzen einige Begleiter die Zeit für exklusive Aktivitäten.

Helikopter-Rundflug zum Zeitvertreib

Die Partnerin von Jörg Dahlmann (66), Lilly Beckers (48) Managerin und Edith Stehfests (30) Begleitung mieteten auf eigene Kosten einen Helikopter für einen Rundflug und verbringen viel Zeit im Fitnessstudio.

Andere, wie Timur Ülkers (35) Begleitung und Maurice Dziwaks (26) Manager, besuchten den Koala-Trail, ein Highlight in Australien – oder geniessen die Zeit am Strand und surfen auf den Wellen am Traumstrand.

Ein Lichtblick für die Dschungelcamp-Verlierer: Sollten sie ab Tag sieben durch Zuschauer-Voting aus dem Camp fliegen, ziehen sie zu ihrem Begleiter ins Hotel.

Diese Regeln dürfen nicht gebrochen werden

Einen Haken gibt es jedoch – sowohl für die Stars als auch für deren Begleiter. Verlässt ein Kandidat oder eine Kandidatin die Show aus anderen Gründen, verfällt der Anspruch auf den restlichen Luxusaufenthalt. Star und Begleitung müssen beide abreisen.

Auch verpflichten sich die Begleiter zu absoluter Verschwiegenheit über das Dschungelcamp. Der Vertrag mit der RTL-Tochter ITV Germany untersagt jegliche Äusserungen über die Show – ausser gegenüber dem Sender selbst. RTL behält sich bei Regelverstössen juristische Konsequenzen vor. Zudem müssen nicht verbrauchte RTL-Gelder zurückgezahlt werden, andernfalls werden sie von der Gage des Stars abgezogen.

Auf Anfrage von «Bild» sagte sich ein RTL-Sprecher: «Zu vertraglichen Details äussern wir uns nicht.»