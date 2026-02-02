Die Ferchichis starten in Deutschland einen Neuanfang. Das bedeutet nicht nur ein neues Land, sondern auch ein neuer Familienalltag. Das Arbeitsverhältnis mit den Angestellten in Dubai wurde dafür beendet.

Darum gehts Bushido und Anna-Maria Ferchichi ziehen nach Grünwald bei München

Das Paar verzichtet auf sieben Angestellte, zwei Nannys kehren zurück auf die Philippinen

Die Familie Ferchichi umfasst acht Kinder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Die Ferchichis sind zurück in Deutschland, ihre Zelte in Dubai haben sie abgebrochen. In Münchens Nobelviertel Grünwald haben sich Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) eine grosse Villa gekauft und starten nun ein neues Leben in der Hauptstadt Bayerns.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Doch es nicht ein einfacher Wohnortwechsel, auch der Alltag von Familie Ferchichi soll sich ändern. Wie Anna-Maria Ferchichi auf Instagram verrät, möchten sie und ihr Ehemann sich künftig selbst um die Kindererziehung kümmern, kochen, einkaufen und vieles mehr. Nur den Haushalt und die Gartenarbeit lassen sie noch von Dritten erledigen.

Ab jetzt kochen Ferchichis selbst

Ein Fan fragt die achtfache Mutter, wieso sie nun weniger Unterstützung im Haushalt möchten. «Wir haben gemeinsam festgestellt, es fehlt uns sehr, gewisse Dinge wieder selbst zu tun», schreibt Anna-Maria Ferchichi auf Instagram. «Es war nötig die letzten Jahre, da Anis und ich beruflich sehr eingespannt waren. Was wir jetzt nicht mehr sind.»

Während kochen, einkaufen und die Kinderbetreuung wieder in ihren Händen lägen, möchte das Ehepaar aber nicht völlig auf Hilfe verzichten. «Ein Au Pair ist für uns wichtig, damit unsere Spontanität als Paar erhalten bleibt», erklärt sie.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nannys kehren auf die Philippinen zurück

Jahrelang lebten die Ferchichis mit sieben Angestellten in einem Haus. Das hat nun also ein Ende. Was passiert aber mit den Mitarbeitenden in Dubai? «Unsere Nannys würden leider nie ein dauerhaftes Visum hier in Deutschland bekommen», sagt Anna-Maria Ferchichi. Die beiden Frauen würden nun also in «Rente» gehen. «Wir zahlen ihnen weiter ihr Gehalt, aber sie kehren zurück zu ihren Familien auf die Philippinen.»

Leicht falle ihr diese Entscheidung aber nicht, wie sie betont. «Es bricht mein Herz, mich von allen demnächst zu verabschieden.» Die meisten Angestellten hätte das Ehepaar Ferchichi an Freunde und Bekannte in Dubai vermitteln können. Eine Haushälterin und ein Fahrer würden allerdings vorerst noch im Ferchichi-Haus in Dubai leben, bis man für sie eine neue Stelle gefunden hat.