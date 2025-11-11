DE
Ist der Mensch für ewige Treue gemacht?
Podcast über Beziehungsformen:Ist der Mensch für Monogamie gemacht?

Gedeon Burkhard lebt in einer Beziehung mit zwei Frauen
«Es ist ein reiner Glücksfall»

Schauspieler Gedeon Burkhard lebt seit einigen Jahren in einer Beziehung mit nicht nur einer, sondern gleich zwei Frauen. Kann eine solche polyamore Beziehung wirklich funktionieren?
Darum gehts

  • Gedeon Burkhard lebt glücklich in einer polyamoren Beziehung mit zwei Frauen
  • Seine Mutter wohnt auch unter demselben Dach mit der ungewöhnlichen Familie
  • Die beiden Partnerinnen sind über 20 Jahre jünger als der 56-jährige Schauspieler
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

«Wir sind sehr glücklich in unserer Beziehung», erklärte Schauspieler Gedeon Burkhard (56) kürzlich in einem Interview mit RTL. Diese Aussage an sich ist nicht ungewöhnlich, das Beziehungsmodell des Schauspielers allerdings schon. Denn Burkhard lebt mit nicht nur einer, sondern zwei Frauen zusammen.

Gedeon Burkhard lebt eine sogenannte polyamore Beziehung. In dieser Konstellation leben mehrere Personen gemeinsam in einer Beziehung – alles völlig gleichberechtigt, auf Augenhöhe und grundsätzlich mit immer den gleichen Personen.

Ein Mann, zwei Frauen, drei glückliche Menschen

Bereits 2023 sprach der «Kommissar Rex»-Schauspieler über seine ungewöhnliche Situation. Doch er machte gegenüber «Bunte» klar: «Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit.» Seine beiden Partnerinnen sind Ann-Britt Dittmar (35) und Sascha Veduta (31), beide mehr als 20 Jahre jünger als ihr gemeinsamer Partner. 

Anfangs führte Burkhard mit Dittmar eine offene Beziehung. Dann verliebte er sich auch in Veduta – ebenso wie Dittmar. Für alle drei war von Anfang an klar, dass sie sich wohl miteinander fühlen. Und Gedeon Burkhard könnte nicht glücklicher sein. Er führte in der Vergangenheit nicht immer offene Beziehungen, geschweige denn polyamore Liebschaften. So wie es jetzt ist, scheint es für den gebürtigen Münchner allerdings genau richtig zu sein. Er fühle sich in der Beziehung mit den beiden jüngeren Frauen «wie ein sechsjähriges Kind auf dem Spielplatz». 

Selbst die Mutter wohnt unter dem gleichen Dach

So viel zu Burkhards ungewöhnlicher Beziehung. Doch in diesem Zusammenhang ist seine Wohnsituation noch spezieller. Während er mit zwei Frauen eine Beziehung führt, wohnt er mit drei Frauen unter einem Dach. Die Dritte im Bunde ist seine Mutter Elisabeth von Molo (81). Damit diese als Witwe nicht zu einsam ist, richtete er ihr kurzerhand ein Zimmer bei sich ein, obwohl von Molo zu Beginn nicht viel von der Polyamorie ihres Sohnes hielt. «Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken»», erklärte er vor zwei Jahren in einem Interview mit «Bunte».

Nachdem er aus einer siebenjährigen Beziehung gekommen war, fiel Gedeon Burkhard vor einigen Jahren in ein Loch. «Ich war Ende 40, und das hat mich in eine richtige Depression gestürzt. Ich fragte mich: ‹Wird mich je eine Frau wieder haben wollen?›», erinnerte er sich gegenüber «Bunte». Dass er sogar zwei Frauen finden würde, die ihn lieben, hätte er sich wohl zu diesem Zeitpunkt nicht zu träumen gewagt. «Es ist ein reiner Glücksfall», sagt er über seine Dreierbeziehung.

Blick sprach mit der Paarberaterin Salome Roesch (61) über Polyamorie. Sie erklärt, wie realistisch ein polyamores Beziehungsmodell ist, welche Vor- und Nachteile solche Beziehungen haben können und wieso Polyamorie und Polygamie nicht dasselbe sind.

      Meistgelesen