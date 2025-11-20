Darum gehts
- Gary Mani Mounfield, Bassist der Stone Roses, ist verstorben
- Mounfield starb kurz nach Ankündigung einer neuen Gesprächstour
- The Stone Roses wurde 1984 gegründet und galt als Vorreiter des Britpop
«Schweren Herzens muss ich die traurige Nachricht mitteilen, dass mein Bruder Gary gestorben ist», schreibt Gary Mani Mounfields (†63) Greg auf Sociel Media und bestätigt damit den Tod des Stone Roses Bassisten.
Der Musiker soll bei sich daheim gestorben sein, die genauen Umstände sind bisher nicht bekannt. «Vereint mit seiner wunderschönen Frau Imelda», heisst es weiter. Imelda Mounfield starb vor zwei Jahren an Krebs. Das Paar hinterlässt nun drei gemeinsame Kinder.
Musikwelt und Familie trauert
Mounfields Neffe schrieb auf X: Leider gibt es traurige Nachrichten: Mein Onkel Gary Mani Mounfield von den Stone Roses ist heute verstorben. In dieser traurigen Zeit denke ich an seine Zwillinge und meinen Onkel Greg. Er wird im Himmel mit seiner lieben Frau Imelda wiedervereint sein. Ruhe in Frieden, Manni. Dein nerviger Neffe.»
Die Nachricht von Mounfields Tod kommt nur wenige Tage, nachdem er eine neue Gesprächstour angekündigt hatte, die ihn zwischen September 2026 und Juni 2027 durch ganz Grossbritannien geführt hätte. Am 16. November feierte Mounfield noch seinen 63. Geburtstag.
Auch Tim Burgess (58), Sänger der Band Charlatans verabschiedet sich auf X von Gary Mani Mounfield. «Ich habe dieses Foto vor einer Woche oder so an Manis Geburtstag geteilt. Es hat immer ein Lächeln auf meine Lippen gezaubert – ebenso wie der Mann selber. Einer der absolut Besten in jeglicher Hinsicht.»
The Stone Roses wurde 1984 in Manchester gegründet. Die Rockband galt als Vorreiter des Britpop und in den 1980er und 1990er Jahren als eine der einflussreichsten Bands Englands.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen