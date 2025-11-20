DE
FR
Abonnieren
Gary Mounfield spielt Bass beim Hit «Fools Gold»
0:31
63-jährig verstorben:Gary Mounfield spielt Bass beim Hit «Fools Gold»

Gary Mani Mounfield (†63) ist tot
Stone Roses Bassist überraschend gestorben

Sie gehörten zu den Vorreitern des Britpop, nun ist der Bassist der bekannten britischen Band The Stone Roses, Gari Mani Mounfield, im Alter von 63 Jahren gestorben.
Publiziert: 18:04 Uhr
Teilen
Anhören
1/7
Bassist Gary Mounfield ist tot.
Foto: NurPhoto via Getty Images

Darum gehts

  • Gary Mani Mounfield, Bassist der Stone Roses, ist verstorben
  • Mounfield starb kurz nach Ankündigung einer neuen Gesprächstour
  • The Stone Roses wurde 1984 gegründet und galt als Vorreiter des Britpop
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

«Schweren Herzens muss ich die traurige Nachricht mitteilen, dass mein Bruder Gary gestorben ist», schreibt Gary Mani Mounfields (†63) Greg auf Sociel Media und bestätigt damit den Tod des Stone Roses Bassisten. 

Der Musiker soll bei sich daheim gestorben sein, die genauen Umstände sind bisher nicht bekannt. «Vereint mit seiner wunderschönen Frau Imelda», heisst es weiter. Imelda Mounfield starb vor zwei Jahren an Krebs. Das Paar hinterlässt nun drei gemeinsame Kinder.

Auch diese Stars starben kürzlich
Food-Influencer (†39) stirbt unter dramatischen Umständen
Mit Video
Polizei gibt Details bekannt
Food-Influencer (†39) stirbt unter dramatischen Umständen
Deutscher TV-Star Felix Eitner stirbt mit nur 58 Jahren
Bekannt aus «Polizeiruf 110»
Deutscher TV-Star stirbt mit nur 58 Jahren
Tiktok-Star Maurice Harrison (†21) ist tot
Jetzt werden Details bekannt
US-Tiktok-Star (†21) ist tot
Hollywood-Legende Sally Kirkland (†84) ist tot
Bekannt aus «Bruce Almighty»
Hollywood-Legende Sally Kirkland (†84) ist tot

Musikwelt und Familie trauert

Mounfields Neffe schrieb auf X: Leider gibt es traurige Nachrichten: Mein Onkel Gary Mani Mounfield von den Stone Roses ist heute verstorben. In dieser traurigen Zeit denke ich an seine Zwillinge und meinen Onkel Greg. Er wird im Himmel mit seiner lieben Frau Imelda wiedervereint sein. Ruhe in Frieden, Manni. Dein nerviger Neffe.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Nachricht von Mounfields Tod kommt nur wenige Tage, nachdem er eine neue Gesprächstour angekündigt hatte, die ihn zwischen September 2026 und Juni 2027 durch ganz Grossbritannien geführt hätte. Am 16. November feierte Mounfield noch seinen 63. Geburtstag.

Auch Tim Burgess (58), Sänger der Band Charlatans verabschiedet sich auf X von Gary Mani Mounfield. «Ich habe dieses Foto vor einer Woche oder so an Manis Geburtstag geteilt. Es hat immer ein Lächeln auf meine Lippen gezaubert – ebenso wie der Mann selber. Einer der absolut Besten in jeglicher Hinsicht.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

The Stone Roses wurde 1984 in Manchester gegründet. Die Rockband galt als Vorreiter des Britpop und in den 1980er und 1990er Jahren als eine der einflussreichsten Bands Englands.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen