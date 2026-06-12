Venezuela Fury ist mit 16 Jahren den Bund der Ehe eingegangen. Jetzt wehrt sich die Tochter des Boxers Tyson Fury gegen die Kritik, die ihr seither entgegenkommt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Venezuela Fury heiratet mit 16 Amateurboxer Noah Price auf Isle of Man

Kritiker bemängeln ihr junges Alter, doch Fury reagiert trotzig auf Instagram

Über 100'000 Likes auf Hochzeits-Post, Flitterwochen in Marbella genossen

Fynn Müller People-Redaktor

Ende Mai sorgte die Hochzeit von Venezuela Fury (16) für Schlagzeilen. Im zarten Alter von 16 Jahren gab sie ihrem Verlobten, Amateurboxer Noah Price (19) das Jawort. Die Kosten für die Mega-Hochzeit hat ihr prominenter Papi übernommen, Box-Legende Tyson Fury (37). Zudem bekam die 16-Jährige Geschenke in Millionenhöhe.

Doch nicht die Extravaganz der Hochzeit sorgte für Gesprächsstoff, sondern das Alter von Fury. Kritiker waren der Meinung, sie sei «zu jung» für die Ehe. Die Hochzeit fand auf der Isle of Man statt, einem der wenigen Orte in Grossbritannien, wo Minderjährige mit Zustimmung der Eltern noch heiraten dürfen.

Jetzt wehrt sich Venezuela Fury gegen die negativen Kommentare. Auf Instagram teilt sie ein Hochzeitsfoto und schreibt trotzig: «Für alle, die gesagt haben, ich sei zu jung.» Dazu packt sie den Song «Teenage Dirtbag» von Wheatus. Ein weiteres Bild zeigt das Paar stolz mit ihren Eheringen.

«Hört nicht auf die Menschen»

Innert weniger Minuten erreicht der Post über 100'000 Likes. «Man ist nie zu jung für die wahre Liebe», kommentiert ein Nutzer. Ein anderer schreibt: «Hört nicht auf Menschen, die nichts Positives zu sagen haben! Geniesst jeden Moment.»

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Kritik an ihrer jungen Ehe begegnet die 16-Jährige gelassen. Auch, weil sie von ihren Eltern unterstützt wird. Tyson Fury und seine Frau Paris (36), die ebenfalls jung geheiratet haben, stehen hinter der Entscheidung ihrer Tochter. «Sie ist so reif für ihr Alter», sagte Paris in einem Interview mit der britischen Zeitung «Mirror».

Nach der Hochzeit genossen Venezuela Fury und Noah Price ihre Flitterwochen im spanischen Marbella. Paparazzi haben das frisch verheiratete Paar beim romantischen Spaziergang am Strand fotografiert.