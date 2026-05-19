Boxer Tyson Fury hat sich die Hochzeit seiner ältesten Tochter Venezuela ganz schön was kosten lassen. Alleine das Hochzeitskleid soll mit 42'000 Franken zu Buche geschlagen haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tyson Furys 16-jährige Tochter heiratet auf Isle of Man legal.

Vater schenkt Paar 5.3 Millionen Franken und einen hölzernen Wohnwagen.

Furys Vermögen wird auf 157 Millionen Franken geschätzt.

Saskia Schär Redaktorin People

Die Tochter von Boxlegende Tyson Fury (37) ist gerade einmal 16 Jahre alt und seit wenigen Tagen verheiratet. Des Alters der Braut wegen fand die Hochzeit auf der Insel Isle of Man statt, wo dies das Gesetz zulässt. Für die Hochzeitsreise verabschiedeten sich Venezuela und Noah Price (19) ins sonnige Marbella.

Dort sollen sie gemäss «The Sun» für 30'000 Pfund (über 31'000 Franken) ihre ersten Tage als Frischvermählte verbringen. Fotos davon zeigen die Teenies auf Instagram. So ist auf einem Bild von Noah Price eine Schale Erdbeeren und eine eisgekühlte Flasche Champagner zu sehen. Dazu schreibt er in grammatikalisch falschem Englisch: «Had worster Mondays», was sinngemäss mit «Hatte schon schlimmere Montage» übersetzt werden kann. Mit ihren 16 Jahren darf Venezuela Price in Spanien offiziell noch gar keinen Alkohol trinken.

Die Kosten für die Hochzeitsreise hat gemäss der britischen Zeitung Tyson Fury übernommen. Weiter will das Blatt wissen, dass er ihnen zudem fünf Millionen Pfund (5,3 Millionen Franken) geschenkt habe, «um ihnen den Start ins gemeinsame Leben zu erleichtern». Da die Fury-Familie von irischen Travellers abstammt, gab es ganz traditionell auch noch ein hölzernen Wohnwagen dazu. Ein solcher soll sich auch im Garten von Tyson Fury befinden. Wer die Serie «Peaky Blinders» gesehen hat, dürfte eine Vorstellung davon haben, um welche Art von Gefährt es sich dabei handelt.

Die Furys sind mehrfache Multimillionäre

Das Ehepaar Tyson und Paris Fury (36) öffneten sein Portemonnaie allerdings nicht nur für Geschenke für die Frischvermählten, sondern auch für die Hochzeit an sich. Alleine das Hochzeitskleid von Influencerin Venezuela Price hat gemäss der britischen Zeitung 42'000 Franken gekostet. Immerhin musste für die Schuhe nicht tief in die Tasche gegriffen werden, die Braut entschied sich für bequeme Crocs. Bei diesen Zahlen wird eines klar: Bei der Familie Fury muss einiges Geld vorhanden sein. Wie viel, das will celebritynetworth.com wissen, das das Vermögen auf 157 Millionen Franken schätzt.

Fury stammt aus einer Boxerfamilie. Nicht nur sein Vater und Grossvater standen im Ring, sondern auch Brüder, Cousins und weitere Verwandte. Passend dazu ist auch sein neuer Schwiegersohn Noah Price Amateurboxer. Seinen grössten sportlichen Erfolg feierte Tyson Fury 2015 mit dem Sieg über Wladimir Klitschko (50). Damit krönte er sich zum Weltmeister und beendete gleichzeitig Klitschkos rund elfjährige Siegesserie.