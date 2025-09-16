DE
FR
Abonnieren

Für die USA
«Falscher» Michael-Jackson-Sohn tritt bei Russen-ESC an

Brandon Howard, ein amerikanischer R'n'B-Sänger, wird die USA beim Intervision 2025 in Moskau vertreten. Seine Teilnahme an dem von Russland wiederbelebten Musikwettbewerb sorgt für Aufsehen – und wirft Fragen zur diplomatischen Bedeutung auf.
Publiziert: vor 21 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Am 20. September findet in Moskau der Intervision Song Contest, die russische Version des ESC, statt.
Foto: GETTY

Darum gehts

  • Brandon Howard nimmt für USA am russischen Intervision 2025 teil
  • Gerüchte über Howards angebliche Verwandtschaft mit Michael Jackson kursieren
  • Intervision 2025 hat überraschende Teilnehmer wie Mexiko und Saudi-Arabien
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Der amerikanische R'n'B-Sänger Brandon Howard (44) nimmt am 20. September als Vertreter der USA beim Intervision 2025, der russischen Version des Eurovision Song Contest, teil. Angesichts der angespannten diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern gilt sein Auftritt als besonders symbolträchtig – und bringt ein lang bestehendes Gerücht wieder ans Licht: Howards angebliche Verbindung zu Michael Jackson (1958–2009).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Vor über einem Jahrzehnt machte Howard Schlagzeilen, als Gerüchte aufkamen, er sei Michael Jacksons leiblicher Sohn. Das US-Magazin «TMZ» berichtete 2014 über angebliche DNA-Tests, die eine 99,9-prozentige Übereinstimmung zeigten. Die Echtheit der Dokumente wurde jedoch schnell angezweifelt. Howard selbst hat diese Abstammung nie bestätigt. In einem Facebook-Video erklärte er: «Ich habe nie gesagt, dass ich Michael Jacksons Sohn bin» und betonte, weder Anerkennung noch Erbe anzustreben.

Mehr zum Eurovision Song Contest
Niederlande drohen mit Rückzug vom ESC – falls Israel teilnimmt
Mit Video
Falls Israel teilnimmt
Niederlande drohen mit Rückzug vom ESC
Céline Dion war am Schweizer ESC – konnte aber nicht singen
Mit Video
Also doch!
Céline Dion war in Basel am ESC – konnte aber nicht singen
Der Eurovision Song Contest 2026 findet in Wien statt
Entscheidung ist gefallen
Der Eurovision Song Contest 2026 findet in Wien statt
Abba-Björn lobt Hazel Bruggers Schweden-Show
Mit Video
«Sie war grossartig!»
Abba-Björn lobt Hazel Bruggers Schweden-Show

Russland wurde 2022 vom ESC ausgeschlossen

Trotz der Dementis fällt Howards verblüffende Ähnlichkeit mit dem King of Pop auf, sowohl körperlich als auch stimmlich. Er ist der Sohn der Sängerin Miki Howard (64), die einst von Joe Jackson (1928–2018) gemanagt wurde. 

Howards Teilnahme am Intervision 2025 ist allerdings genauso bemerkenswert. Der Wettbewerb wurde von Russland wiederbelebt, nachdem das Land seit 2022 vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen ist. Neben den USA nehmen einige von Russlands strategischen Partnern Kasachstan, Venezuela, Indien, China aber auch Kuba und Katar teil.


Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen