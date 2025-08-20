Der Eurovision Song Contest 2026 findet in Wien statt. Nach dem Sieg von JJ in Basel wird das musikalische Grossereignis im Mai 2026 in der Wiener Stadthalle ausgetragen. Innsbruck unterlag im Rennen um die Austragung.

JJ holt den ESC mit «Wasted Love» nach Österreich

1/4 JJ hat den ESC nach Österreich gebracht. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Eurovision Song Contest 2026 findet in Wien statt, ORF als Ausrichter

Wiener Stadthalle als Austragungsort, Innsbruck unterliegt im Bewerbungsprozess

Finale am 16. Mai 2026, Halbfinals am 12. und 14. Mai

Die Würfel sind gefallen: Der Eurovision Song Contest 2026 findet in Wien statt. Das gab der ORF als Ausrichter des musikalischen Grossereignisses am Mittwoch bekannt. Nach dem Sieg von JJ mit «Wasted Love» in Basel wird der Musikwettbewerb im Mai 2026 in der Wiener Stadthalle ausgetragen.

Konkurrent Innsbruck kommt damit nicht zum Zug. Die Tiroler Landeshauptstadt war zum Schluss mit der Bundeshauptstadt noch im Rennen um die Host City.

Konkret wird das Grosse Finale, für das Österreich als Ausrichterland fix gesetzt ist, am Samstag, 16. Mai 2026, über die Bühne gehen. Die beiden Halbfinals sind davor am 12. und 14. Mai angesetzt.