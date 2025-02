Seit dem Tod von Liam Payne im Oktober hat seine Freundin Kate Cassidy sich aus der Öffentlichkeit zurückgehalten. Jetzt hat sie in einem Interview mit «The Sun» über den Tod des Sängers gesprochen. Auch darüber, weshalb sie damals früher aus Argentinien abgereist ist.

1/6 Im Interview sagte Kate Cassidy, sie glaube, Liam und sie seien Seelenverwandte gewesen. Foto: Instagram / Kate Cassidy

Auf einen Blick Kate Cassidy spricht erstmals über den Tod von Liam Payne

Sie ruft immer noch seine Telefonnummer an, nur um seine Stimme zu hören

Payne starb im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Kate Cassidy (25), die Freundin des verstorbenen One-Direction-Stars Liam Payne (1993-2024), zog sich nach seinem Tod im Oktober 2024 aus der Öffentlichkeit zurück. Zwar sah man sie im November an Paynes Beerdigung in Buckinghamshire, bei der auch seine ehemaligen Bandmitglieder Harry Styles (31), Louis Tomlinson (33), Niall Horan (31) und Zayn Malik (32) anwesend waren, allerdings äusserte sie sich nicht zu den tragischen Geschehnissen in Argentinien.

In einem Interview mit «The Sun» sprach sie jetzt zum ersten Mal über den Tod des Sängers. Sie wandte sich anschliessend auch auf ihrem Instagram-Account zu Wort. «Ich wollte einen Einblick in die Beziehung mit der Liebe meines Lebens teilen. Das ist mein erstes Interview, während ich den Schmerz über den Verlust von Liam verarbeite, daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich meine Erfahrungen mitteile», schrieb sie in ihrer Story.

«Ich hätte nie gedacht, dass dieses Ereignis eintreten würde»

Gegenüber «The Sun» verriet Cassidy, weshalb sie im Oktober vor Payne aus Argentinien abgereist war. «Ich hatte eine Verantwortung. Wir hatten eine Verantwortung. Wir hatten unseren Hund», erklärte sie. Das Paar hatte Ferien in Argentinien gemacht, da Payne sein Visum für die USA verlängern musste. Sie hatten auch ein Konzert von Niall Horan in Buenos Aires besucht und wollten eigentlich nach fünf Tagen wieder abreisen. Aus diesen fünf Tagen wurden zwei Wochen. Hätte sie gewusst, was passieren würde, hätte sie Argentinien nie verlassen.

«Ich hätte nie gedacht, dass dieses Ereignis eintreten würde», sagte Cassidy. Liam sei mental in einer guten Verfassung gewesen, als sie aus Argentinien abgereist war. Weshalb der Sänger rückfällig wurde und nach ihrer Abreise zu Alkohol und Drogen griff, wisse sie nicht. Der «Strip That Down»-Interpret sprach in der Vergangenheit offen über seine Drogenabhängigkeit und psychischen Probleme.

Sie ruft immer noch seine Telefonnummer an

Im Interview offenbarte Cassidy, seit Liams Tod habe sie mehrfach seine Telefonnummer angerufen, nur um seine Stimme auf der Mailbox zu hören.

Bei seiner Musik sieht es allerdings anders aus. Während sie früher seine Songs zum Einschlafen hörte, kann sie seine Musik heute nicht mehr abspielen. «Vielleicht eines Tages», meinte sie im Interview.

Ein «grausamer Scherz»

Als Cassidy von Paynes Tod erfuhr, war sie im gemeinsamen Haus in Florida mit ihrem Hund Nala. Ein Freund des Sängers überbrachte ihr die Nachricht. Zuerst habe sie es für einen «grausamen Scherz» gehalten, aber auch ein «ungutes Gefühl» gehabt, dass es wahr sei. Sie sagte: «Es kommt mir vor, als hätte ich einen totalen Blackout gehabt. Als ich offiziell erfuhr, dass die Nachricht wahr ist, war ich wie betäubt. Ich habe versucht, ihn anzurufen. Ich habe so ziemlich jeden angerufen.» Ihre Mutter reiste anschliessend mit dem ersten Flieger nach Florida, um bei ihrer Tochter zu sein.

Laut «The Sun» hat Cassidy das Haus in Florida mittlerweile verlassen und lebt wieder in New Jersey.