1/5 AnNa R. verstarb kürzlich unerwartet im Alter von 55 Jahren. Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts Rosenstolz-Sängerin AnNa R. unerwartet verstorben, kein Fremdverschulden festgestellt

AnNa R. litt an Autoimmunkrankheit Myasthenie, genaue Todesursache unbekannt

Sängerin wurde 55 Jahre alt, Fans können am Theater des Westens gedenken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nach dem plötzlichen Tod von Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (†55) gab es viele offene Fragen. Allen voran: Woran starb die Musikerin? Die genauen Umstände ihres Ablebens wird die Öffentlichkeit nun aber wohl nie erfahren.

Wie jetzt bekannt wurde, liegt laut Ermittlungen kein Fremdverschulden vor. Polizei und Staatsanwaltschaft geben aus «Persönlichkeitsrechtsschutzgründen» keine Details zu den genauen Todesumständen bekannt.

Ermittlungen eingestellt

Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der dpa. Demnach leitete die Polizei Ermittlungen ein, nachdem die Musikerin am Sonntagabend in Berlin-Friedrichshain tot aufgefunden worden war. Die Erkenntnisse vor Ort und die Befragung des Umfelds sprechen laut den Behörden gegen ein Fremdverschulden und eine Obduktion der Leiche wird nicht durchgeführt. Der Leichnam ist für eine Bestattung freigegeben worden, die Ermittlungen wurden eingestellt.

Jetzt wurde aber bekannt, dass AnNa R. unter einer Autoimmunkrankheit litt, wie «Bild» schreibt. Myasthenie nennt sich die Krankheit, mit der die Sängerin zu kämpfen hatte. Dabei greift das körpereigene Abwehrsystem bestimmte Rezeptoren für bestimmte Botenstoffe an, wodurch die Signalübertragung vom Gehirn an die Muskeln gestört wird. Ob die Krankheit letztlich auch Grund für ihren Tod war, ist nicht bekannt.

Nach der Nachricht über den Tod der Sängerin haben sich zahlreiche Fans und ihr Umfeld in den sozialen Medien von AnNa R. verabschiedet, allen voran Bandkollege Peter Plate (57). «AnNa, du wirst mir so fehlen», schrieb er bei Instagram. «Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen.»

Bild erinnert an den Rosenstolz-Star

Am Theater des Westens wurde in Erinnerung an die Sängerin ein Bild angebracht. Fans können dort Blumen, Briefe oder Kerzen niederlegen. 1997 traten AnNa R. und Peter Plate mit ihrer Gala «Nymphoman unterm Weihnachtsbaum» dort auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos