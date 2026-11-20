TV-Moderatorin Frauke Ludowig tauscht ihren Alltagslook für ein Showgirl-Bootcamp gegen ein knappes Bühnenoutfit ein und sorgt damit auf Instagram für Begeisterungsstürme.

Darum gehts Frauke Ludowig nimmt für das RTL-Magazin «Exklusiv» in Las Vegas an einem Showgirl-Bootcamp teil

Auf Instagram zeigt sie sich im glitzernden Zweiteiler, mit hohen Pumps und Federkopfschmuck

In den Instagram-Kommentaren loben Nutzer Ludowigs Verwandlung

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Frauke Ludowig (62) ist ein echtes Urgestein des deutschen Fernsehens. Seit über drei Jahrzehnten steht sie vor der Kamera und führt unter anderem durch die grossen Wiedersehens-Shows von Formaten wie «Bachelor in Paradise» oder dem «Sommerhaus der Stars».

Aktuell befindet sie sich für Dreharbeiten in Las Vegas. In der «Stadt der Sünden» liess sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, tief in die schillernde Welt der Unterhaltungsmetropole einzutauchen.

Ein wahres Showgirl

«Wo sonst, wenn nicht im verrückten Las Vegas, kann man einmal im Leben eine Verwandlung zum Showgirl machen?», schreibt Ludowig unter einen Beitrag bei Instagram. «Und ich kann euch sagen, der Weg dahin ist krass», verrät sie.

Für das RTL-Magazin «Exklusiv» nahm die 62-Jährige an einem sogenannten Showgirl-Bootcamp teil. In diesen Trainingsworkshops schlüpfen die Teilnehmenden in die Rolle glamouröser Showgirls. Gemeint sind Entertainerinnen, die in Variétés oder Nachtclubs auftreten und mit aufwendigen, oftmals extravaganten Kostümen für Unterhaltung sorgen.

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In dem Video auf Instagram zeigt sie sich zunächst im Alltagslook mit Jeans und T-Shirt. Dann posiert sie in einem mit Glitzersteinen besetzten Zweiteiler, hohen Pumps und einem opulenten Kopfschmuck aus riesigen pinken und roten Federn. Knallrote Lippen und dramatisches Augen-Make-up machen den Las-Vegas-Look perfekt.

Alle sind begeistert

«Ok das ist WOW!!!!!», schreibt Berufskollegin Rebecca Mir (34) unter den Beitrag. Doch nicht nur sie zeigt sich begeistert von der Verwandlung, in den Kommentaren überschlagen sich die Komplimente. «Du siehst so heiss aus», heisst es etwa, oder: «Ich bin 25 und habe nicht so einen trainierten Körper!»