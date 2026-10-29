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Tochter feiert Bachelor-Abschluss
Frauke Ludowig teilt seltenes Familienfoto

Im Hause Ludowig-Roeffen gibts was zu feiern: Tochter Nele hat ihren Bachelor-Abschluss gepackt. Zur Feier des Tages postet Mama Frauke ein besonders herziges Familienfoto.
Publiziert: vor 1 Minute
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Die ganze Familie auf einem Foto: Nika Röffen, Kai Röffen, Nele Ludowig und Frauke Ludowig (v. l. n. r.)
Foto: Instagram / @fraukeludowig_official

Darum gehts

  • Frauke Ludowigs Tochter Nele schloss an der Uni Amsterdam den Bachelor ab
  • Frauke Ludowig zeigt die Feier mit Kai Röffen und Nika auf Instagram
  • Nele zeigt sich überwältigt, Promis gratulieren
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Sophie OferRedaktorin People

Auf Instagram gibt Frauke Ludowig (62) ihren Fans Einblicke in einen privaten Familienmoment. Ludowigs Tochter Nele hat ihren Bachelor-Abschluss an der Universität Amsterdam «mit Bravour» absolviert. Grund zu feiern also: Eine ganze Reihe von Fotos und Videos zeigen, wie die Familie Neles Meilenstein gemeinsam zelebriert.

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Papa Kai Roeffen (65) und ihre Schwester Nika (22) sind auch mit dabei, als Nele ihre Bachelor-of-Science-Urkunde erhält. Frauke Ludowig postet sogar ein Foto, auf dem die ganze Familie zusammen zu sehen ist – ein seltener Anblick für die Fans der 62-Jährigen.

«So glücklich und überwältigt»

«Wir sind so stolz und happy!!», schreibt Ludowig begeistert auf Instagram. Sie ist spürbar gerührt von dem Erfolg ihrer Tochter. Diese wiederum betont auf der Plattform: «Oh mein Gott, es war ein langer Weg, aber ich habe meinen Bachelor in der Tasche!» Den wichtigen Tag in ihrem Leben mit ihren Liebsten zu verbringen, bedeutet ihr viel: «Ich liebe meine Familie und meine Freunde so sehr.» Weiter: «Ich hatte so einen tollen Tag mit so viel Lachen, bin so glücklich und überwältigt.» Ihre Schwester Nika gratuliert ihr in den Kommentaren von Herzen.

Auch prominente Freunde und Bekannte der Familie gratulieren Nele zum Erfolg. «Was für eine beeindruckende junge Frau!», schreibt etwa Judith Williams (55) unter dem Familienfoto. «Grossartig! Herzlichen Glückwunsch», so Moderatorin Katja Burkard (61). Auch Bruce Darnell (69) gratuliert zum bestandenen Studium.

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