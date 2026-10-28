Vox-Moderatorin Franziska Knabenreich trauert um ihren Verlobten Roy John Scannell. Er starb an plötzlichem Herzversagen. Die beiden planten ihre Hochzeit im Dezember. Jetzt reist sie mit seinem Leichnam nach Irland für die Beerdigung.

Darum gehts Vox-Moderatorin Franziska Knabenreich trauert um Roy Scannell

Der 41-Jährige starb wohl an plötzlichem Herzversagen

Die Hochzeit war im Dezember geplant, sie reist nach Irland

Fynn Müller People-Redaktor

Der Schmerz bei der deutschen TV-Moderatorin Franziska Knabenreich (46) sitzt tief. Ihr Verlobter Roy John Scannell starb am 17. Oktober völlig unerwartet im Alter von nur 41 Jahren. Am Dienstag trat sie die traurige Reise nach Irland an, um den Leichnam ihres geliebten Partners zu seiner Familie zu bringen.

Gegenüber «Bild» spricht die Moderatorin über den tragischen Verlust. Im Frühling machte er ihr noch einen Antrag. «Roy ist im Mai bei einem Urlaub auf Madeira vor mir auf die Knie gegangen und hat mir mit einem Diamantring von Tiffany einen Heiratsantrag gemacht», erzählt die Moderatorin des Vox-Formats «Hundkatzemaus». «Ich habe natürlich ja gesagt und war so glücklich.»

So planten sie ihre Zukunft

Das Paar hatte bereits konkrete Pläne geschmiedet: Eine standesamtliche Hochzeit war für Dezember geplant, eine grosse Feier im Sommer 2027. Sie hatten sogar ein Grundstück gekauft, um gemeinsam ein Haus zu bauen. «Wir hatten uns auf unser gemeinsames Leben gefreut – auf all die kleinen und grossen Dinge, die noch vor uns lagen. Es ist schwer zu begreifen, dass diese Zukunft nun nicht mehr sein wird.»

Besonders schmerzlich: Roys plötzlicher Tod kam völlig unerwartet. Die Moderatorin fand ihn tot in seinem Bett in seinem Haus im niederländischen Hilversum. Die Ärzte gehen von Herzversagen aus. «Roy und ich haben uns nicht nur sehr geliebt, wir waren auch beste Freunde mit grossem Respekt voreinander. Er fehlt mir so sehr und ich werde ihn mein Leben lang vermissen.»