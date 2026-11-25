Die Rückkehr von TV-Auswandererin Florence und Niklas Wibring-Stern stand kurz bevor. Doch die Pläne ihrer neuen Vermieter änderten sich. Nun sucht das gesundheitlich angeschlagene Paar nach einer Wohnlösung, auch für seine zwölf Hunde.

Darum gehts Florence Wibring und ihr Mann Niklas möchten gerne in die Schweiz

Seine Krebserkrankung könnte besser kuriert werden als in Schweden

Sie suchen intensiv nach einem neuen Zuhause, auch für ihre 12 Hunde

Jean-Claude Galli Redaktor People

Idhult in der schwedischen Provinz Smaland, 5 Grad minus, 35 Zentimeter Neuschnee, Winterwunderland: «Eine Stunde von hier ist Astrid Lindgren aufgewachsen und es sieht bei uns aus wie in ihren Büchern», schwärmt Florence Wibring-Stern (53), die mit ihrem Ehemann Niklas (53) und zwölf Hunden in einem Haus mit 2000 Quadratmetern Umschwung lebt und Teil der aktuellen Staffel des SRF-Formats «Hin und weg» ist.

Der gebürtigen Solothurnerin ist zurzeit aber nicht zum Lachen zumute. Zusammen mit Niklas wollte sie nach fünf Jahren Schweden in ihre Heimat zurück. Bei ihm wurde vor einiger Zeit bei einer Blinddarmoperation Krebs entdeckt, der in der Schweiz angemessener behandelt werden könnte, wie sie hofft. Zudem ist ihre Mutter mehr und mehr auf Hilfe angewiesen.

«Waren am Boden zerstört»

Doch kürzlich hat sich die in Aussicht stehende Lösung mit einem Mietanwesen zerschlagen, weil die Eigentümer überraschend ihre Pläne änderten. «Wir hatten eine schriftliche Zusage und der Vertrag hätte bald folgen sollen. Deshalb waren wir im ersten Moment wirklich am Boden zerstört», sagt die Tierpflegerin am Telefon gegenüber Blick.

«Auch für meine Mutter ist es zurzeit schwierig. Und das macht mir zu schaffen. Sie war immer für mich da. Jetzt wäre sie angewiesen auf mich und ich bin Tausende Kilometer weit weg von ihr.»

Dazu kommt, dass auch Florence Wibring-Stern gesundheitliche Probleme hat. «Wegen einer Krankheit habe ich linksseitig vorübergehend mein Gehör verloren. Deshalb darf ich bis auf Weiteres auch nicht fliegen.» Wie lange das Verbot anhält, weiss Florence Wibring nicht. Und ihr nächster Arzttermin ist erst in zwei Monaten.

«Ich bin in Schweden schon etwas auf die Welt gekommen, was das Gesundheitssystem angeht», sagt sie. Das betreffe vor allem auch die Krebserkrankung ihres Ehemanns. «Nach zwei Jahren fällt man hier aus dem Kontrollsystem und gilt als krebsfrei. Woran wir genau sind, wissen wir zurzeit nicht. Diese Ungewissheit beängstigt uns, es ist fast wie russisch Roulette spielen.»

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«Offen für vieles»

Nun sind Wibrings wieder auf der Suche nach einem neuen Zuhause in der Schweiz. «Wir halten stets Ausschau nach geeigneten Wohnobjekten und ich habe ein Abo bei Immoscout», sagt Wibring.

Ihr neues Domizil sollte nach Möglichkeit in der Region Mittelland liegen – in einer geeigneten Umgebung. «Mit unseren Hunden hat in einer Wohnzone niemand auf uns gewartet.» Bei den Tieren handelt es sich zum grössten Teil um ältere oder blinde Tierschutzhunde, denen das Ehepaar einen ruhigen Lebensabend ermöglichen möchte.

«Rasch etwas erwerben können wir nicht und unsere Mittel sind beschränkt. Ein langfristiger Mietvertrag mit Kaufoption wäre also gut.»

Doch das Leben gehe in jedem Fall weiter. «Wir sind offen für vieles. Irgendwann kommt das Glück wieder, daran glauben wir ganz fest.»