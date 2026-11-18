Der Tod von Lketinga, der grossen Liebe von «Die weisse Massai»-Autorin Corinne Hofmann, bewegt. Und die Geschichte zeigt, wie stark Auswanderer-Romanzen fesseln. Blick zeigt weitere Paare aus dem TV, deren Liebe alle Grenzen überwand.

Darum gehts Nach Lketingas Tod zeigt Blick weitere TV-Auswandererpaare

Katharina Paholo-Hänni zog 2005 nach Kamerun, Christine und Herrmann Schönbächler nach Kanadas Wildnis

Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz erlebten Brasilien und Mallorca, die Reimanns Texas und Hawaii

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Wenn die Liebe ruft, sind selbst Kontinente kein Hindernis. Das bewies Corinne Hofmann (66), die 1988 für ihren Samburu-Krieger Lketinga Leparmorijo alles in der Schweiz aufgab und nach Kenia zog. Jetzt ist ihre einstige grosse Liebe gestorben und «die weisse Massai» trauert um den Mann, der ihr Leben prägte wie kein anderer.

Doch Hofmann ist nicht die Einzige, deren bedingungslose Liebe vor einem Millionenpublikum für Gänsehaut sorgte.

Die Berner «Königin» und ihr Prinz in Kamerun

Eine Geschichte, die stark an jene von Corinne Hofmann erinnert, schrieb die Bernerin Katharina Paholo-Hänni (†52). 2004 lernte die Frau aus Moosseedorf BE über das Internet Prince Marcelin kennen – einen echten Prinzen aus dem westafrikanischen Kamerun. Ohne zu zögern, wanderte sie 2005 zu ihm nach Bangangté aus und liess sich Visitenkarten mit dem Titel «Reine Paholo» (Königin Paholo) drucken.

Die SRF-Sendung «Reporter» begleitete das ungewöhnliche Paar über Jahre hinweg. Das Königreich erwies sich zwar als äusserst bescheiden, doch Katharina baute sich mit Marcelin ein Leben auf, 2006 kam der gemeinsame Sohn Sky zur Welt. Trotz Geldnot, kulturellen Hürden und gesundheitlichen Rückschlägen hielt sie an ihrem Traum von Afrika fest – bis sie im April 2017 völlig unerwartet an Herzversagen verstarb. Ihr Sohn Sky kehrte daraufhin zu Verwandten in die Schweiz zurück.

Unerschütterlich in der kanadischen Wildnis: Herrmann und Christine Schönbächler

Wenn es in der Schweiz um TV-Auswanderer geht, darf Familie Schönbächler nicht fehlen. In der ersten Staffel der SRF-Kultserie «Auf und davon» (2010) wanderten Christine und Herrmann Schönbächler aus dem zürcherischen Fischenthal mit ihren fünf Kindern in die Einsamkeit von British Columbia in Kanada aus.

0:31 Kult-Szene im Video: «Richi, ich habe gesagt, du sollst dich festhalten»

Das Publikum schloss das Paar sofort ins Herz – vor allem wegen seines unerschütterlichen Zusammenhalts. Während die ersten Jahre in der Wildnis von bitterer Kälte, Geldsorgen und harten Rückschlägen geprägt waren, hielten Christine und Herrmann bedingungslos zusammen. Egal, ob sie gemeinsam auf der Farm anpackten oder ob Christine später gesundheitlich zu kämpfen hatte: Ihr trockener Humor und ihre tiefe Verbundenheit zeigten, dass Heimat dort ist, wo man zusammenhält.

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Durch dick und dünn auf jedem Kontinent: Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz

Dass eine Auswanderer-Liebe auch ohne kulturelle Gräben dramatische Höhen und Tiefen durchleben kann, zeigen Kathrin (58) und Thommy Mermi-Schmelz (54). Seit über 15 Jahren gehören die beiden zu den absoluten Publikumslieblingen der Vox-Doku «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer».

2008 gaben sie sich am Strand in Brasilien das Jawort, wohin sie gemeinsam mit Kathrins Tochter Jessi ausgewandert waren. Später zog das Paar weiter nach Mallorca. Ihre Ehe wurde immer wieder auf harte Proben gestellt: Thommy kämpft seit Jahren mit schweren gesundheitlichen Rückschlägen, lag 2025 sogar wochenlang auf der Intensivstation und im Koma. Doch ans Aufgeben denkt das Paar nicht – Kathrin weicht nicht von seiner Seite und hält die Familie über Wasser.

Vom Kickbox-Training ins Paradies: Manu und Konny Reimann

Würde man TV-Auswanderer für ihre Präsenz auszeichnen, hätten diese zwei einige Trophäen im Regal: Konny (71) und Manuela Reimann (58). Seit über zwei Jahrzehnten begleiten Kameras das deutsche Kult-Paar – erst bei ihrem Neustart in Texas («Konny Island»), später auf Hawaii und bei ihren neuesten Plänen in der Karibik.

Dabei begann ihre eigene Liebesgeschichte fast schon filmreif unspektakulär beim Kickbox-Training in Hamburg. Konny war der Trainer, Manu verliebte sich sofort und wartete wochenlang nach jeder Einheit am Ausgang auf ihn – bis Konny den Wink mit dem Zaunpfahl endlich verstand. 2003 heirateten sie in Las Vegas, 2004 wagten sie gemeinsam den Schritt in die USA. Mit viel Humor, gegenseitigem Necken und unerschütterlichem Zusammenhalt zeigen die Reimanns bis heute, wie eine Liebe auch nach 23 Ehejahren noch frisch bleibt.