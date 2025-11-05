Die Beckhams feiern «Sir David» – Sohn Brooklyn schweigt

Nachdem David Beckham von König Charles III. zum Ritter geschlagen wurde, findet Victoria Beckham rührende Worte. Sohn Romeo gratuliert öffentlich, zahlreiche weitere Prominente schliessen sich an. Nur Brooklyn lässt zum Missfallen der Fans nichts von sich hören.

1/8 Sir David Beckham mit seiner Frau Victoria auf Schloss Windsor. Foto: imago/Spotlight Royal / James Whatling

Darum gehts David Beckham zum Ritter geschlagen, Victoria Beckham gratuliert emotional

Victoria designte Davids Anzug für die Zeremonie

Drei jüngere Kinder anwesend, ältester Sohn Brooklyn fehlte erneut Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

König Charles III. (76) hat David Beckham (50) am Dienstag auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen. Die Fussballlegende darf sich nun offiziell «Sir» nennen. Bei der Zeremonie waren neben Beckhams Eltern Ted (77) und Sandra (76) auch Ehefrau Victoria Beckham (51) anwesend, die anschliessend emotionale Worte an ihren Mann richtete. «David, seit ich dich vor 28 Jahren kennengelernt habe, warst du immer so stolz darauf, dein Land zu vertreten. Ob auf oder neben dem Platz, niemand liebt England oder respektiert unsere Königsfamilie mehr als du. Dich heute vom König ehren zu sehen, ist etwas, das ich für immer in Erinnerung behalten werde», schrieb die Designerin auf Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Du hast so viel erreicht und bist dennoch derselbe freundliche, bescheidene und fleissige Mann geblieben, den ich vor fast 30 Jahren kennengelernt habe – und dazu noch ein wundervoller Ehemann und Vater», so die vierfache Mutter weiter. Dazu veröffentlichte sie eine Serie von Fotos, die David Beckham bei der Zeremonie mit König Charles sowie gemeinsam mit seiner Familie zeigen. «Ich war noch nie so stolz auf dich wie heute. Sir David Beckham, wir alle lieben dich so sehr.»

Auch die drei jüngeren Kinder der Beckhams, Harper (14), Cruz (20) und Romeo (23), begleiteten ihren Vater zur Zeremonie. Romeo postete ein Familienfoto aus Schloss Windsor und schrieb: «Das hat niemand mehr verdient als du, ich liebe dich so sehr.» Dazu ergänzte er mit einem Tränen-lachenden Emoji: «Herzlichen Glückwunsch, Sir Dad.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Brooklyn glänzt durch Abwesenheit – Fans reagieren

Der älteste Sohn Brooklyn (26) fehlte erneut. In der Vergangenheit hatten britische Medien immer wieder über mögliche Spannungen zwischen den Beckhams und Brooklyn sowie seiner Frau, der Milliardärstochter Nicola Peltz Beckham (30), spekuliert. Das Paar war auch bei David Beckhams 50. Geburtstag im Mai nicht dabei.

Seine Abwesenheit – ebenso wie das Schweigen über die Adelung seines Vaters – bleibt auch den Fans nicht unbemerkt. Unter Brooklyn Beckhams jüngstem Instagram-Beitrag, in dem er ein Beef Wellington zubereitet, häufen sich die Kommentare. Der Tenor ist eindeutig: Versöhnung. «Wende dich an deinen Vater, Brooklyn. Gratuliere ihm! Es ist ein ganz besonderer Tag für ihn – und für deine Mutter. Eines Tages wirst du es bereuen, wenn du es nicht tust», schreibt ein User. Andere werden noch direkter: «Du hast heute den wichtigsten Moment deines Vaters verpasst! Wie schade!» oder «Du musst dich gegenüber deiner Frau behaupten und ihr sagen, dass auch deine Familie wichtig ist! Deine Eltern und Geschwister lieben dich!»

Prominente Freunde der Beckhams gratulieren

Unter Victoria Beckhams Post gratulierten zahlreiche Fans und Prominente. Der ebenfalls zum «Sir» ernannte britische Leichtathlet Mo Farah (42) schrieb unter David Beckhams eigenen Post: «Bin wie immer stolz auf dich, Kumpel!» Reality-TV-Star Kris Jenner (69) kommentierte: «Herzlichen Glückwunsch!!!!!», Schauspieler Richard E. Grant (68) applaudierte mit Emojis, und «Ted Lasso»-Star Hannah Waddingham (51) schwärmte: «Das ist einfach nur magisch! David Beckham strahlt von Weitem bis hierher. Herzlichen Glückwunsch!». Auch Designerin Donatella Versace hinterliess einen Kommentar: «Das hast du dir wirklich verdient!! Herzlichen Glückwunsch!!».

David Beckham selbst veröffentlichte nur ein Bild, das den Moment seines Ritterschlags durch den König zeigt. Dazu teilte er einen längeren Text, in dem er seine Dankbarkeit ausdrückt: «Ich kann gar nicht beschreiben, was für ein besonderer Tag das heute für mich ist – ein Junge aus East London, der von Seiner Majestät dem König zum Ritter geschlagen wurde. Ich bin zutiefst gerührt und unendlich dankbar für diese Ehre.»

Nachdem er im Text auf seine Karriere und seine wohltätigen Projekte zurückblickt, richtet er emotionale Worte an seine Familie: «Mein grösster Wunsch war es immer, meine Familie stolz zu machen. Meine Eltern und Grosseltern, die immer für mich da waren und mir die richtigen Werte wie Fleiss und Respekt vermittelt haben. Meine wundervolle Frau, die seit 28 Jahren an meiner Seite ist, meine grösste Stütze und in schweren Zeiten meine Schulter zum Anlehnen war ... ohne sie hätte ich nicht das Leben, das ich geführt habe. Meine wundervollen Kinder, auf die ich so stolz bin – und ich weiss, dass dies auch für sie ein stolzer und inspirierender Tag ist –, sie sind unsere grösste Freude im Leben und meine tägliche Inspiration. Ich liebe euch alle so sehr ...»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos