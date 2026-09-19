Seit 2022 spielt Nina Ensmann bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» die Jessica. Nun verabschiedet sie sich von der RTL-Serie. Am letzten Drehtag fliessen die Tränen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nina Ensmann verlässt «GZSZ» nach vier Jahren am 1. Oktober 2026

Ensmann zieht zurück ins Rheinland und nimmt Jessicas grüne Tasche mit

Seit 2022 spielte sie Jessica, die nun spontan nach London heiratet

SpotOn Die People-Agentur

Nina Ensmann (41) hört bei «GZSZ auf. Vier Jahre lang, seit dem 1. September 2022, spielte sie Jessica in der RTL-Daily. Am Donnerstag, 1. Oktober 2026, um 19:40 Uhr ist Schluss. Der Abschied falle ihr «wahnsinnig schwer», wird Ensmann vom Sender zitiert.

Wie schwer, zeigt eine ihrer letzten Szenen mit Lars Pape (55), der in der Serie Michi spielt. «Wir sollten eigentlich nicht weinen – aber wir haben beide geweint. Schon in der Probe», erzählt Ensmann.

Mit der Serie verlässt die gebürtige Münsteranerin auch Berlin. Sie zieht zurück zu ihrer Familie ins Rheinland. «Es ist gerade sehr, sehr viel auf einmal. Das bringt mich emotional schon ziemlich an meine Grenzen, aber ich freue mich auf meine Heimat!»

Trotz Wehmut geht sie erhobenen Hauptes. «Ich gehe mit einem fetten Rucksack voller Werkzeug hier raus», sagt Ensmann. In den vier Jahren wurde sie zudem Mutter eines Sohnes. «Ich bin stolz darauf, wer ich heute bin», betont sie.

Spontane Hochzeit

Und Jessica? Die heiratet zum Abschied. Philip (Jörn Schlönvoigt, 40) beschliesst spontan, ihr das Jawort zu geben, und wünscht sich seinen Bruder John als Trauzeugen. Danach geht es mit dem Ehemann nach London, wo Jessica in einem Krankenhaus arbeitet. «Ich glaube, ein grösseres Geschenk hätte die Produktion meiner Rolle nicht geben können», sagt Ensmann.

Ein Stück Jessica nimmt sie mit: die grüne Tasche der Figur. Und den Fans schickt sie eine Botschaft: «Ohne euch und ohne das gesamte Team wäre GZSZ nicht das, was es ist: Kult.»

Dieses «GZSZ»-Andenken bleibt ihr

An ihrer Rolle hängt Ensmann sichtlich. Aus der anfangs eigensinnigen jungen Frau sei ein ehrlicherer und tieferer Mensch geworden. Den Wendepunkt markierte für sie der Tod von Jessicas erster Patientin. Danach habe die Figur eine ganz neue Menschlichkeit bekommen.

Ein Andenken nimmt die Schauspielerin mit ins Rheinland: Jessicas grüne Tasche. «Dann habe ich immer ein kleines Stück Jessica und GZSZ bei mir.»