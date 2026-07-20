Ehefrau von Jan Hofer setzt Bikini-Statement

Darum gehts
- Phong Lan Hofer posiert mit 48 im roten Bikini auf Mallorca
- Ihr Statement: Alter ist keine Grenze, Schönheit kennt kein Verstecken
- Ehemann Jan Hofer begeistert: Drei Flammen-Emojis als Kommentar
Mit ihren neuen Strandfotos sorgt Phong Lan Hofer (48) für ein klares Statement. Die Ehefrau des ehemaligen Sprechers der deutschen «Tagesschau», Jan Hofer (74), zeigt sich auf Mallorca im knallroten Bikini. Zu den Bildern stellt sie ihren Followern die Frage: «Wtf ist Alter?»
Die Botschaft dahinter ist deutlich: Für Phong Lan Hofer ist Alter nur eine Zahl und keineswegs ein Grund, sich zu verstecken. Auf einem zweiten Bikini-Bild legt sie nach: «Was zur Hölle bedeutet es, seinen Körper zu verstecken?»
Die Bildunterschriften kommen nicht von ungefähr. Phong Lan Hofer greift einen viralen Social-Media-Trend auf, der für mehr Selbstbewusstsein und gegen starre Schönheitsideale wirbt.
Ehemann ist begeistert
Für die Schnappschüsse gibt es viel Zuspruch. Ehemann Jan Hofer kommentiert den Beitrag mit drei Flammen-Emojis. Auch Influencerin Michaela Krainz schwärmt: «Du bist eine Augenweide.» Designerin Galia Brener-Rexroth schreibt: «Ich glaube nicht an Zeit oder Alter. Du siehst grossartig aus!»
Phong Lan und Jan Hofer lernten sich 2014 kennen. Trotz ihres Altersunterschieds von 28 Jahren führen sie eine glückliche Beziehung und verbringen inzwischen einen Grossteil ihrer Zeit auf Mallorca. Nach seinem Abschied aus dem Fernsehen geniesst der frühere TV-Moderator gemeinsam mit seiner Ehefrau und ihrem Sohn das Familienleben abseits der Kameras.
Die Partnerin des ehemaligen Nachrichtensprechers ist mit ihrer Botschaft nicht alleine. Auch Heidi Klum (53) und Angela Hurley (86) – Mami von Schauspielerin Liz Hurley (61) – zeigten sich zuletzt selbstbewusst im Bikini oder sprachen offen über das Thema Altern.