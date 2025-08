1/4 Liz Hurley gemeinsam mit ihrer Mutter Angela. Foto: Instagram/LizHurley

Darum gehts Elizabeth Hurley und ihre Mutter Angela feiern Geburtstag im Bikini

Fans bewundern die Ähnlichkeit und Fitness der beiden Frauen

Fynn Müller People-Redaktor

Wie die Mama, so die Tochter. Schauspielerin Elizabeth «Liz» Hurley (60) hat ihre Mutter Angela (85) zum Geburtstag besucht. Statt Kaffee und Kuchen gabs eine Pool-Party, wie Bilder auf Instagram zeigen. Seite an Seite posieren die Hurleys im Bikini.

Liz Hurley trägt einen Leo-Print-Bikini mit einem weissen, bestickten Kimono, während ihre Mutter Angela Mary einen Badeanzug im identischen Muster gewählt hat. Die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter ist unverkennbar.

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen, als Liz Hurley den gemeinsamen Post auf Instagram teilt. «Ihr habt definitiv im Gen-Lotto gewonnen», kommentiert ein User. Eine weitere Nutzerin schreibt: «Ich kann kaum glauben, dass ich gerade auf eine 85-Jährige gezoomt habe.»

Wegen ihrer Tochter führt Angela Hurley jetzt ein Leben in Saus und Braus. So ein glamouröses Leben hatte sie früher nicht. Sie arbeitete einst als Lehrerin an einer Grundschule im englischen Basingstoke. Sie war mit Roy Leonard Hurley verheiratet, einem Major in der Armee und Vater von Elizabeth Hurley. Das Paar hat noch zwei weitere Kinder, Kate und Charlie, die sich jedoch meist aus der Öffentlichkeit heraushalten.

60. Geburtstag mit freizügigem Bild

Auch Elizabeth Hurley selber feierte kürzlich ihren Geburtstag. Und auch dort gab es ein ziemlich freizügiges Foto. Hurley postete ein Foto, das sie nackt auf einer Wiese zeigt, bekleidet nur mit einer zarten Halskette. «In meinem Geburtstagsanzug», kommentierte Hurley augenzwinkernd den Schnappschuss.

Dieses Jahr machte Elizabeth Hurley zudem die Beziehung zu Country-Sänger Billy Ray Cyrus (63) bekannt. Kennengelernt hatten sie sich aber bereits 2022 bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm «Christmas in Paradise», verloren dann zunächst jedoch den Kontakt.