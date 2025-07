1/11 Am Wochenende feiert sie ihre Hochzeit: Eve Jobs. Foto: Instagram/@evejobs

Darum gehts Eve Jobs und Harry Charles heiraten dieses Wochenende

Hochzeit hat ein riesiges Sicherheitsaufgebot

Gäste werden mit Helikoptern am Flughafen abgeholt

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Wenn sich die jüngste Tochter der Tech-Ikone Steve Jobs (1955–2011) und ein britischer Springreiter das Jawort geben, wird ein ganzes Dorf abgesperrt. Die Hochzeit von Eve Jobs (27) und ihrem Verlobten Harry Charles (25) ist gewiss nicht so gross wie die von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig – dafür wird sie mindestens genauso luxuriös.

Seit 2022 sind die Apple-Erbin und der Sportler liiert. Bei den Olympischen Spielen 2024, wo Springreiter Harry Charles mit seiner Verlobten als Glücksbringer Gold für Grossbritannien holte, machten sie ihre Beziehung mit einem Kuss öffentlich. Vor einem Monat feierte Eve Jobs ihren Junggesellinnenabschied auf der italienischen Insel Capri, dieses Wochenende will sie Ja sagen.

Blick erklärt dir, was über das Fest bekannt ist.

Hochzeitslocation

Seit Dienstag ist in der englischen Grafschaft Oxfordshire ein kleines Dorf abgesperrt. Es handelt sich um einen malerischen Ort in den Cotswolds im Südwesten von England. In der Region gaben sich schon Stars wie Kate Moss (51) und Jamie Hince (56) das Jawort.

Wie die «Daily Mail» schreibt, sollen die Feierlichkeiten im Luxushotel Estelle Manor stattfinden. Ein riesiges Landhaus mit 108 Zimmern, mehreren Gästehäusern und einem exklusiven Mitgliederclub. Hier werden die Gäste für das Fest, das seit Donnerstag im Gang ist, wohl übernachten. Wo die Zeremonie am Samstag stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Es könnte aber durchaus sein, dass sie ebenfalls im Hotel über die Bühne gehen wird.

Riesiges Sicherheitsaufgebot

Wie britische Medien übereinstimmend berichten, herrscht bei der geheimen Hochzeit ein riesiges Sicherheitsaufgebot. Eine ehemalige Spezialeinheit von US-Sicherheitskräften sei für die millionenschwere Party eingeflogen worden. Die umliegende Gegend ist ebenfalls abgeriegelt. «Die Hochzeit wird wie eine Militäroperation geplant», wird ein Insider der «New York Post» zitiert. Weiter sagt die Quelle, dass die Hochzeitsgesellschaft über die ganze Woche eintrifft. Die Gäste landen mit ihren Privatjets am Flughafen von Oxford, wo sie dann mit Helikoptern zur Location geflogen werden.

So teuer wird die Hochzeit

Wer es sich leisten kann, seine Gäste per Heli-Taxi zum Hotel fliegen zu lassen, wird für den wichtigsten Tag im Leben keine Kosten und Mühen scheuen. Über die Ausgaben für die Hochzeit wird in den britischen Medien ebenfalls spekuliert. Wo einige Zeitungen von einem Kostenpunkt über fünf Millionen Pfund (umgerechnet 5,3 Millionen Franken) sprechen, ist bei anderen Medien von knapp sechs Millionen Pfund (rund 6,4 Millionen Franken) die Rede. Fakt ist: Über ihre Finanzen braucht sich weder die Apple-Erbin noch der Olympia-Gold-Springreiter zu sorgen. «Die Hochzeit von Eve und Harry ist wie ein millionenschweres Märchen», sagt eine Quelle der Boulevardzeitung «The Sun».

VIP-Gästeliste

Was die Hochzeitsgesellschaft betrifft, dürfte es VIPs aus aller Welt zur Zeremonie ziehen. So werden von Charles' Sportler-Kollegen bis hin zu Mitgliedern des britischen Königshauses grosse Namen erwartet. Aus Harry Charles' Umfeld werden einige Reiter antraben, zum Beispiel Jessica Springsteen (33). Vonseiten der Royals wird gemunkelt, dass Prinzessin Beatrice (36) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) anwesend sein könnten. Ein weiterer Name, der im Zusammenhang mit der Hochzeit genannt wird, ist Kamala Harris (60), die ehemalige Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Mit Jennifer Gates (29), der Tochter von Tech-Mogul Bill Gates (69), könnte am grossen Tag eine zweite Milliardärs-Tochter anwesend sein.

Dieser Star soll für das Brautpaar singen

Es wird gemunkelt, dass Sir Elton John (78) mit Hits wie «Rocket Man» (1972) für einen einstündigen Gig gebucht worden sei. Auch hier dürften die Kosten des Auftritts für das millionenschwere Paar eine Lappalie sein. Die Rede ist von rund einer Million Pfund (knapp 1,1 Millionen Franken).