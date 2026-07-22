Vier Jahrzehnte lang war Thomas Gottschalk nicht aus dem deutschen TV wegzudenken. Nun will sich der Entertainer endgültig aus den Medien zurückziehen.

Sophie Ofer Redaktorin People

Entertainer und Showmaster Thomas Gottschalk (76) hat genug den grossen Bühnen. Öffentliche Auftritte und Termine soll es keine mehr geben, wie er im Interview mit «Bunte» verrät. Gottschalk macht es deutlich: «Es ist nichts mehr geplant.»

Schon im Mai tauchte Gottschalk nicht mehr zur Verleihung des «Goldenen Ochsensepp» in München (D) auf, die er eigentlich moderieren sollte. Gesundheitliche Gründe hielten ihn von der Veranstaltung fern; das ständige Rampenlicht ist nichts mehr für den 76-Jährigen, letztes Jahr eine Krebsdiagnose erhielt.

«Ich vermisse nichts»

Thomas Gottschalk schliesst ein Comeback im Fernsehen aus. «Bunte» erklärt er, das Medium habe sich zu stark gewandelt. In den letzten Jahren bekam Gottschalk, der mit «Wetten, dass...?» in die TV-Geschichte einging, immer mehr Gegenwind für seine Eigenheiten. Er passe da nicht mehr hinein, so Gottschalk, Unterhaltung sei nicht mehr das, was sie einmal war. «Der Samstagabend war über Jahrzehnte die beste Zeit meines Lebens. Aber es ist vorbei – und ich vermisse nichts.»

Gottschalk hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Vor rund zwölf Monaten bekam Gottschalk die Diagnose «epitheloides Angiosarkom», ein sehr seltener und hochaggressiver Gefässtumor. Zuletzt musste sich Gottschalk zwei Operationen unterziehen.

Nach den Eingriffen und einer dreiwöchigen Reha gehe es Gottschalk wieder deutlich besser. «Mir geht es gut, den Umständen entsprechend. Ich bin auf dem Weg zurück ins Leben», sagt er zu «Bunte». Die Therapien schlügen an; auch die Ärzte seien zufrieden.

Ehefrau Karina seit Gottschalks wichtigster Rückhalt. Sie habe ihn während der gesamten Behandlung begleitet. «Ohne sie hätte ich das alles nicht gepackt», sagte er. «Karina ist meine Herzflamme. Ich brenne noch immer jeden Tag für sie.»