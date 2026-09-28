Sylvester Stallone ist einer der letzten Actionhelden der alten Hollywoodriege. Doch seine Karriere und vor allem sein Aussehen hatten in jungen Jahren ihren Preis, wie er nun in einem Interview mit der «New York Times» erzählt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sylvester Stallone sprach über seine frühere Körperobsession und Essstörungen

Für «Rocky III» nahm er Steroide und wurde sogar bulimisch

Neun Rückenoperationen und zwei Schulteroperationen nach jahrelanger körperlicher Belastung

Silja Anders Redaktorin People

Sylvester Stallone (80) war und ist für Millionen Fans der Inbegriff des unzerstörbaren Actionhelden. Als Rocky Balboa und später als Rambo präsentierte er in jungen Jahren einen Körper, der nahezu übermenschlich wirkte. Doch hinter den Muskeln und dem harten Training steckte eine dunkle Seite.

In einem neuen Interview mit der «New York Times» spricht Stallone ungewöhnlich offen darüber, wie krankhaft sein Verhältnis zu seinem Körper einst war. Für «Rocky III» habe sich sein Wunsch nach einem definierten, aggressiven Körper in eine regelrechte Obsession verwandelt. «Es wurde wirklich schlimm», schildert Stallone rückblickend. Irgendwann sei er sogar bulimisch geworden. Er habe derart zwanghaft versucht, diesen Zustand des perfekten Körpers mit möglichst geringem Fettanteil zu halten, dass er Essen nicht mehr bei sich behalten konnte – beziehungsweise nicht behalten wollte. Sein Körper war für Stallone längst nicht mehr einfach ein Werkzeug für seine Filmrollen. Er bezeichnete ihn rückblickend als eine Art «Rüstung».

Die Verwandlung vom vergleichsweise normalen Rocky aus dem ersten Film zum muskulösen Actionhelden wurde für Stallone immer wichtiger. Er wollte nicht einfach kräftig aussehen. Er wollte seinen Körper gezielt formen – athletisch, drahtig.

Der vermeintlich perfekte Körper kam nicht von ungefähr

Stallone räumt im Gespräch auch mit der Vorstellung auf, seine damalige Statur sei allein durch Training und Ernährung entstanden. Er spricht offen über die Einnahme von Steroiden und beschreibt einen Zyklus von mehreren Wochen Einnahme und anschliessender Pause.

Heute sieht er diese Zeit deutlich kritischer. Die Mittel und die extreme körperliche Belastung hätten einen «schrecklichen Preis» gefordert. Der Actionstar wollte seine Stunts möglichst selbst absolvieren und seinen Körper beweisen lassen, dass er den Belastungen standhalten kann. Doch das kam nicht ohne Folgen. Im Lauf seiner Karriere musste er sich neun Rückenoperationen, zwei Schulteroperationen und drei Halswirbelsäulen-Versteifungen unterziehen. Eine Halswirbelsäulen-Versteifung ist eine Operation, bei der zwei Halswirbel mit Schrauben und Metallteilen miteinander verbunden werden. Das soll Schmerzen lindern und die Wirbelsäule stabilisieren. Dadurch wird ein Teil der Halswirbelsäule unbeweglicher gemacht, um nicht länger Probleme zu verursachen.

Stallone trainiert auch mit 80 noch. Aber seine Perspektive hat sich verändert. Der Körper muss nicht mehr um jeden Preis eine Waffe sein.