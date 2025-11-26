Deutscher Star-Youtuber wandert in die Schweiz aus

In Deutschland begeistert er Millionen von jungen Menschen mit seinen Videos. Jetzt kehrt der Youtube-Star seinem Heimatland den Rücken zu und zieht in die Nähe von Luzern.

1/5 Wohnt bald in der Schweiz: Youtube-Star Hamed Loco. Foto: Youtube/Hamedloco

Darum gehts Deutscher Youtuber Hamed Loco zieht in die Schweiz für Testphase

Loco lobt Schweizer Politik, Landschaft und Lebensqualität als Gründe für Umzug

Neue Wohnung mit 120-130 Quadratmetern, Parkplatz kostet 270 Franken monatlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Hamed Loco (25) schlägt ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Der beliebte deutsche Youtuber und Streamer wird in die Schweiz ziehen, wie er seinen Fans mitteilt. «Ja, es stimmt, ich ziehe in die Schweiz», beginnt er das Video. «Genau zu Neujahr gehts los. Ich werde ein halbes Jahr dort leben. Eine Art Testphase. Wenn es mir gefällt, wandere ich definitiv aus.»

Sein ganzes Leben lang wohnte er in seiner Heimatstadt Paderborn im Bundesland Nordrhein-Westfalen. «In NRW ist es fast überall hässlich, ausser in Köln», lautet sein vernichtendes Urteil. Ganz anders sehe es in seiner neuen Heimat aus. «Ich habe mir sehr viele Videos über die Schweiz angeschaut. Für mich ist es das schönste Land der Welt. Ich glaube, das Leben ist teurer dort, aber qualitativer.»

«Wir brauchen mehr Länder wie die Schweiz»

Auch politisch spreche ihn die Schweiz an. «Allein dass sie politisch neutral ist und sich immer fein raushält, finde ich super. Wir brauchen mehr Länder wie die Schweiz, mehr Frieden.» Und ja, auch die Steuern spielen eine Rolle – allerdings erst später. «Mein Unternehmen ist noch deutsch. Also ich zahle erst mal noch Steuern in Deutschland.»

Die neue Bleibe in der Schweiz ist bereits fix. «Ich hab die Wohnung, 120 bis 130 Quadratmeter. Nur noch der Parkplatz fehlt.» Der kostet happige 270 Franken im Monat. «Ich weiss nicht, ob ich das mitzahlen möchte», gesteht Loco schmunzelnd.

Welcher Kanton, bleibt ein Geheimnis

Wohin genau es ihn verschlägt, will er noch nicht verraten. Nur so viel: «Ich wohne nicht weit weg von der Stadt Luzern. Das ist eine sehr touristische Stadt, aber sehr schön.» Ausserdem seien die Leute, die in seinem Kanton wohnen, «eher alt und konservativ». Gut möglich, dass er einen der Urkantone Uri, Schwyz, Nid- oder Obwalden anspricht.

Sein langfristiges Ziel sei es, ein Land zu finden, in dem er den Rest seines Lebens verbringen kann. «Wenn ich Kinder bekomme, tue ich denen mit der Schweiz das Beste, was man einem Kind geben kann. Alles ist so ländlich, so herzlich – und das System ist super.» Lobende Worte für die Schweiz. Gleichzeitig zieht Loco immer wieder fies über Deutschland her. Nur schlechtreden wolle er das deutsche System aber nicht, denn: «Deutschland hat mich aufgebaut. Trotzdem werde ich jetzt gehen.»

Falls Loco eines Tages definitiv auswandern wird, steht für ihn fest: «Dann werde ich auch Schweizerdeutsch lernen.»



