Der ehemalige Youtube-Star Simon Desue ist in Dubai wegen Drogenbesitzes verhaftet worden. Das Auswärtige Amt bestätigt eine Kenntnis des Falls, äussert sich aber nicht näher zu konsularischen Angelegenheiten.

Simon Desue (r.) wurde angeblich in Dubai verhaftet. Foto: Getty Images for ABOUT YOU Fashion Week

Darum gehts Ex-Youtube-Star Simon Desue in Dubai verhaftet, Drogenbesitz vermutet

Desue zog nach Dubai, führte luxuriöses Leben mit teuren Sportwagen

Youtuber Simon Desue (34) soll laut «Bild» in Dubai verhaftet worden sein. In der Villa des Influencers habe man Drogen gefunden. Das Auswärtige Amt bestätigte, dass der Fall bekannt sei, wollte sich aber laut «Frankfurter Allgemeine» nicht weiter dazu äussern.

Gemäss «Bild» soll der 34-Jährige bereits im September wegen Drogenbesitzes in seiner Villa festgenommen worden sein. «Die Polizei fand eine grössere Menge einer flüssigen Droge», behaupten verschiedene Quellen laut «Bild» aus dem Umfeld von Simon Desue.

Youtube-Karriere liegt einige Jahre zurück

Desue, der mit bürgerlichem Namen Joshua Paul Weissleder heisst, war einer der ersten grossen deutschen Youtube-Stars. Mit fast zwei Millionen Instagram-Followern und über vier Millionen Youtube-Abonnenten geniesst er eine beachtliche Reichweite. In den letzten Jahren hatte er sich jedoch von Youtube zurückgezogen und sein letztes Video vor fünf Jahren veröffentlicht.

Vor einigen Jahren zog Desue nach Dubai, wo er ein luxuriöses Leben führte und mit teuren Sportwagen prahlte. Sein Umzug in das Emirat wurde 2021 von Satiriker Jan Böhmermann kritisiert, der behauptete, dass Desue und andere in Dubai lebende Influencer sich von dem autoritär regierten Staat kaufen liessen. Gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen» erklärte Desues PR-Agent damals auf die Kritik: «Wir tragen alle Nike. Wir essen alle Fleisch, das billig hergestellt wird. Da müsste man den ganzen Tag Menschen an den Pranger stellen.»

Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz wird streng geahndet

Noch ist der Drogenbesitz von Simon Desue nicht offiziell bestätigt. Sollten sich dies jedoch bewahrheiten, muss er sich wohl von seiner Wahlheimat Dubai verabschieden. Das Emirat geht hart gegen Drogenbesitz vor, Desue könnte eine Abschiebung oder sogar eine Gefängnisstrafe drohen. Drogenhandel kann sogar mit der Todesstrafe enden.

In den sozialen Medien reagieren Nutzer unterschiedlich auf die Nachricht von Desues Verhaftung. Neben Anteilnahme findet sich auch Häme in den Kommentaren unter seinen Instagram-Beiträgen.

Die genauen Umstände um Simon Desues Verhaftung sind nicht klar, er selbst oder seine Vertreter waren laut «Frankfurter Allgemeine» nicht für ein Statement erreichbar.