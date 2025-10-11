Vermisster Reality-Star Kevin Njie auf Bali aufgetaucht

Der Reality-Star und ehemaliger Fussballspieler Kevin Njie wurde seit Tagen auf Bali vermisst – nun ist er gefunden worden, wie seine Ex-Freundin mitteilt.

1/5 Kevin Nije ist wieder aufgetaucht. Foto: imago/Beautiful Sports

Darum gehts Kevin Njie wurde auf Bali gefunden, Emely Hüffer bedankt sich

Umstände des Verschwindens bleiben unklar, Social-Media-Konten gelöscht

29-jähriger Njie sollte an 'Fame Fighting' teilnehmen, sagte verletzungsbedingt ab

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Influencerin und TV-Star Emely Hüffer (29) gab vor einigen Tagen auf Instagram bekannt, ihr Ex-Partner und Vater ihres Kindes, Kevin Njie (29), sei seit dem 6. Oktober verschwunden. In ihrer Story äussert sie einen «sehr schlimmen Verdacht» und bat um Hinweise.

Nun kann Hüffer durchatmen. Der 29-Jährige, den sie während der Dreharbeiten zur Netflix-Show «Too Hot to Handle», kennengelernt hat, ist auf Bali gefunden worden. Mit einer weiteren Instagram-Story bedankte sich die Influencerin für die Hilfe der Fans.

Umstände bleiben unklar

«Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die geholfen, geteilt und nach Kevin gesucht haben. Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend», schreibt die 29-Jährige.

«Wir bitten euch, Posts und Storys zur Suche zu löschen», heisst es weiter. So könne man seinen Freunden und seiner Familie die nötige Privatsphäre verschaffen. Was genau mit Njie passiert ist, ist weiterhin unklar.

Njie, der durch die Sendung «Are You The One?» Bekanntheit erlangte, war offenbar auf Bali, um sich auf einen Boxkampf für das Event «Fame Fighting» vorzubereiten. Aufgrund einer Verletzung musste er jedoch kurzfristig absagen. Auffällig ist zudem, dass alle seine Social-Media-Konten gelöscht wurden.

Mia Madisson kritisiert PR-Vorwurfs-Kommentare

Unter dem ursprünglichen Beitrag von Hüffer, mit dem sie zur Suche nach Njie aufrief, finden sich zahlreiche mitfühlende Kommentare. Doch vereinzelt wird auch darüber diskutiert, ob es sich lediglich um eine PR-Aktion handelt.

Solche Spekulationen rufen einen anderen Reality-TV-Star auf den Plan: Mia Madisson. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, wie «abartig» sie es finde, «dass überall unter den Kommentaren steht ‹oh, braucht er wieder Aufmerksamkeit?›, ‹Das macht er nur für PR›».

Sie nennt diese Kommentare «heavy» und sagt: «Leute, stellt euch vor, dem ist wirklich was passiert oder der ist wirklich entführt worden oder umgebracht worden und ihr sagt, das ist nur für Aufmerksamkeit. Das finde ich schon happig».