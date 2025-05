1/5 Marc Terenzi gab sich vor Gericht selbstbewusst. Foto: IMAGO/BREUEL-BILD

Darum gehts Terenzi vor Gericht wegen Körperverletzung. Kerth widerruft Vorwürfe gegen Ex-Verlobten

Zeuge gesteht Lüge bei Polizei. Terenzi möglicherweise Opfer in toxischer Beziehung

Vorfall ereignete sich am 22. August 2023 nach durchzechter Nacht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Schlagabtausch am Freitagmorgen vor dem Hamburger Amtsgericht St. Georg. Dort trafen Marc Terenzi (46) und Verena Kerth (43), die sich vor einem Jahr trennten, wieder aufeinander. Der Sänger muss sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Der Vorfall ereignete sich am 22. August 2023 im Hotel The George nach einer durchzechten Nacht auf der Reeperbahn.

Laut Anklage soll Terenzi seine damalige Verlobte unter Alkoholeinfluss geschlagen und durch das Zimmer gezerrt haben, wobei sie Verletzungen erlitt. Terenzi bestritt die Vorwürfe vehement – und erhielt heute vor Gericht Recht: Der Sänger wurde freigesprochen, berichtet unter anderem die «Bild»-Zeitung.

Kerth macht in ihrer Aussage eine Kehrtwende

Verena Kerth schilderte die Ereignisse laut Berichten unter Tränen. «Marc war eifersüchtig auf die Männer, mit denen wir was getrunken hatten. Er hat alles umgeschmissen, sogar der Schrank fiel um. Ich habe mich im Bad eingeschlossen, er hat draussen weiter gewütet, sagte, er will mich vom Balkon werfen. Ich hatte Angst wie noch nie. […] Er ist wie ein Irrer auf mich drauf.»

Überraschenderweise fügte sie jedoch hinzu: «Er hat mich nicht geschlagen.» Diese Aussage stand im Widerspruch zu früheren gegenseitigen Beschuldigungen des Paares.

Terenzi behauptet, Kerth habe ihn geschlagen

Terenzi präsentierte seine Sicht der Dinge: «Sie hat mich in der Beziehung immer wieder geschlagen. Ich habe ihr nicht weh getan. Wie sollte das ausgesehen haben? Wie soll das gehen? Sie ist viel grösser als ich. Wir haben immer zwei Tage gefeiert – es war eine sehr toxische Beziehung.»

Eine unerwartete Wendung brachte die Aussage des Zeugen Steve S., DJ und Influencer. Er gestand, bei der Polizei gelogen zu haben, angeblich in Absprache mit Kerth. S. bezeichnete Terenzi als Opfer psychischer und physischer Gewalt in der Beziehung.

Konfrontiert mit der Frage, ob sie Terenzi geschlagen habe, antwortete Kerth: «Ich habe mich immer gewehrt und auch um mich geschlagen.»